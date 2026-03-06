Hladen tuš za Harryja in Meghan: projekti na mrtvi točki

Avgusta 2023 sta zakonca Sussex napovedala, da bo njuna produkcijska hiša Archewell Productions posnela film po uspešnici z izvirnim naslovom Meet Me at the Lake avtorice Carley Fortune. Netflix je za pravice do romana odštel približno tri milijone dolarjev. Toda skoraj tri leta pozneje naj bi bil projekt še vedno v fazi razvoja in se ni bistveno premaknil naprej, nima niti režiserja niti igralske zasedbe, kar po besedah poznavalcev pomeni, da je obstal na mrtvi točki.

»Tri leta razvoja za takšen film pri Netflixu ni dober znak,« je za Page Six povedal dobro obveščeni vir iz Hollywooda. Dogovori tipa first-look delujejo tako, da studio producentom plača določen znesek, v zameno dobi pravico prvega odkupa projektov, ki jih razvijejo. Producenti nato zaslužijo več, ko projekt prodajo. Ni znano, kako dolgo velja ta dogovor za zakonca Sussex. Septembra sta Harry in Meghan, ki sta prejšnji teden opravila humanitarni obisk v Jordaniji, le nekaj dni pred začetkom vojne z Iranom napovedala ekranizacijo romantičnega romana Datum poroke (The Wedding Date) pisateljice Jasmine Guillory.

Tudi ta projekt je pri Netflixu še vedno uradno v fazi razvoja. Susseksova sta Netflixu ob tem ponudila nov dokumentarni film Kraljice piškotkov (Cookie Queens), ki je nedavno doživel premiero na festivalu Sundance. Film o piškotih skavtske organizacije je res požel pohvale, vendar ga doslej ni kupil noben distributer ali pretočna platforma. Zakonca sta večmilijonsko ekskluzivno pogodbo z Netflixom podpisala kmalu po tem, ko sta leta 2020 zapustila britansko kraljevo družino. Njuna dokumentarna serija Harry & Meghan je bila velik uspeh. Drugi projekti niso dosegli podobnega odziva, med njimi tudi dokumentarna serija Polo, ki ni imela večjega uspeha.

Kot je Page Six že poročal, Netflix ni naročil tretje sezone Meghanine oddaje o življenjskem slogu Z ljubeznijo Meghan, saj je gledanost upadala. »Ne vem, kako dolgo še traja ta novi dogovor, vendar si težko predstavljam, da bi ga podaljšali, če kmalu ne bo novih projektov,« je dejal vir iz industrije. Po poročanjih naj bi se Meghan zdaj bolj posvečala svoji liniji izdelkov za življenjski slog As Ever, ki jo razvija v sodelovanju z Netflixom. Govorilo se je tudi, da bi lahko posnela posebne oddaje za praznike, kot sta valentinovo in 4. julij, vendar je valentinovo mimo, tudi projekt za 4. julij pa še ni dobil zelene luči.

Viri blizu organizacije Archewell sicer pravijo, da je več igranih in dokumentarnih projektov še vedno v različnih fazah razvoja in da gredo skozi običajen ustvarjalni proces. Dodali so tudi, da ima izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos z zakoncem zelo dober odnos. Po njihovih besedah sta omenjena filmska projekta še vedno v razvoju, sodelovanje med Archewellom in Netflixom pa ostaja pozitivno, kar potrjujejo tudi viri z Netflixa.