Hladen tuš za princa Harryja in Meghan Markle: kraljeva družina se z njima ni sestala

Princ Harry in Meghan Markle sta v torek pozno zvečer prispela v prestolnico Jordanije Aman in v že nekaj urah začela niz humanitarnih obiskov različnih dobrodelnih organizacij. Med drugim sta se sestala z uradniki Svetovne zdravstvene organizacije in se udeležila dogodka v rezidenci britanskega veleposlanika, obiskala sta rehabilitacijski center v Amanu, nista pa se sešla s tamkajšnjo kraljevo družino. Sedanji jordanski kralj Abdullah II. ima močne vezi z britansko kraljevo družino in je blizu kralju Karlu III., s katerim se je lani srečal na uradnem obisku v Londonu.

Njuni odnosi so tako tesni, da sta bila kralj Abdullah in njegova soproga kraljica Rania posebna častna gosta na kronanju, kraljica Rania se je večkrat srečala tudi s kraljico Camillo. Sin jordanskega kralja, prestolonaslednik Hussein, je prijatelj princa Williama. Vir v Jordaniji za Daily Mail povedal: »Med vojvodo in vojvodinjo Susseks ter jordansko kraljevo družino ni bilo predvidenega srečanja.« Edina članica jordanske kraljeve družine, s katero sta se Harry in Meghan na kratko sestala, je bila, med obiskom projekta Jordanskega hašemitskega sklada za človekov razvoj, princesa Basma bint Talal, teta sedanjega kralja.

Videti je, kot bi se kralj Abdullah namerno izognil vsakršnemu javnemu srečanju s kalifornijskim parom, namesto tega se je sestal z indonezijskim predsednikom Prabowom Subiantom. Prav tako se je srečal z vodjo Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, ki vodi obisk vojvode in vojvodinje v Jordaniji. Na uradnih fotografijah je videti kralja v pogovorih z vodjo WHO in številno delegacijo, Meghan in Harryja pa, kljub temu, da njuna dobrodelna organizacija Archewell Philanthropies sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo, ni bilo nikjer.

kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage

Drug vir v Jordaniji je za Daily Mail povedal: »Dejstvo, da se vojvoda in vojvodinja Susseks nista srečala s kraljem Abdullahom in nista bila deležna tradicionalnega kraljevega sprejema, je zelo očitno. Čeprav se je kralj Abdullah srečal z uradniki Svetovne zdravstvene organizacije, ki stojijo za tem obiskom, zanju ni bilo rdeče preproge. Dobro je znano, da imata kralj Abdullah in kralj Karel zelo topel odnos, ki izhaja že iz prijateljstva med pokojno kraljico Elizabeto II. in Abdullahovim očetom.« Tretji kraljevi poznavalec je dejal, da sta Harry in Meghan morda razočarana, ker se nista mogla srečati z jordanskim kraljem ali prestolonaslednikom.

»Gre za psevdo-kraljevi obisk, ki posnema številne stvari, ki bi jih počela, če bi še bila del kraljeve družine, vendar se zdi, da mu je manjkal ceremonialni del,« je dejal vir. Na vprašanje, ali so napetosti med Susseksoma in Valižani vplivale na situacijo, je tretji vir dodal: »William je zagotovo blizu prestolonasledniku. Leta 2018 sta skupaj v njegovi moški sobi v kleti kraljeve palače v Amanu gledala tekmo svetovnega prvenstva, ko je Anglija premagala Panamo. William in Kate sta se junija 2023 udeležila poroke prestolonaslednika z Rajwo. Oktobra lani sta William in prestolonaslednik skupaj obiskala letalsko bazo RAF Benson.«

»Je to zavrnitev? Harry in Meghan sta se na prejšnjih potovanjih srečevala z voditelji držav ali drugimi dostojanstveniki, zato bi to morda pričakovala tudi tokrat.« Vendar je dodal, da najbrž nikoli ne bo jasno, ali je šlo za namerno zavrnitev ali zgolj za neusklajenost urnikov. Medtem so Harryja in Meghan v Amanu sprejeli britanski diplomati. Nekdanji torijski minister Tim Loughton, ki se poteguje za župana grofije Susseks, je za Daily Mail dejal, da je bilo povsem neprimerno, da je par gostil britanski veleposlanik.

Dejal je, da ni jasno, zakaj je Phillip Hall zanju razgrnil rdečo preprogo v svoji zasebni rezidenci, čeprav trdita, da sta zasebna državljana in sta opustila kraljeve dolžnosti. Gospod Hall se jima je v govoru na okrogli mizi, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, osebno zahvalil za obisk Jordanije. »Nista delujoča člana kraljeve družine in ne zastopata britanske vlade ali Združenega kraljestva. Glede na njuno nagnjenost k izjavam, ki se lahko približajo političnim, bi jima zagotavljanje uradne platforme lahko pomenilo, da govorita v imenu uradne politike Združenega kraljestva,« je dejal Loughton.

»Legitimno je, da veleposlaništvo pomaga pri varnostnih vprašanjih in nevtralnem informiranju, ne pa da jima daje platformo za to, kar bi moralo biti jasno razumljeno kot zasebni obisk zasebnih oseb.« Eden od kraljevih poznavalcev je dodal, da je vloga britanskega veleposlanika zanimiv del potovanja: »Ponovno so vključeni britanski diplomati. Zakaj so tam, da pozdravijo dve zasebni osebi, mi ni jasno. Morda na zunanjem ministrstvu vlada določeno nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja čezmorskih obiskov nekaterih članov družine in to vidijo kot priložnost, da predstavijo britansko stališče ter pokažejo, kaj Britanija počne v regiji.«