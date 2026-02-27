  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURNEJA

Hladen tuš za princa Harryja in Meghan Markle: kraljeva družina se z njima ni sestala

Na obisku v Jordaniji nista prišla do kraljeve palače.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage

kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage
M. Fl.
 27. 2. 2026 | 13:25
5:10
A+A-

Princ Harry in Meghan Markle sta v torek pozno zvečer prispela v prestolnico Jordanije Aman in v že nekaj urah začela niz humanitarnih obiskov različnih dobrodelnih organizacij. Med drugim sta se sestala z uradniki Svetovne zdravstvene organizacije in se udeležila dogodka v rezidenci britanskega veleposlanika, obiskala sta rehabilitacijski center v Amanu, nista pa se sešla s tamkajšnjo kraljevo družino. Sedanji jordanski kralj Abdullah II. ima močne vezi z britansko kraljevo družino in je blizu kralju Karlu III., s katerim se je lani srečal na uradnem obisku v Londonu.

Njuni odnosi so tako tesni, da sta bila kralj Abdullah in njegova soproga kraljica Rania posebna častna gosta na kronanju, kraljica Rania se je večkrat srečala tudi s kraljico Camillo. Sin jordanskega kralja, prestolonaslednik Hussein, je prijatelj princa Williama. Vir v Jordaniji za Daily Mail povedal: »Med vojvodo in vojvodinjo Susseks ter jordansko kraljevo družino ni bilo predvidenega srečanja.« Edina članica jordanske kraljeve družine, s katero sta se Harry in Meghan na kratko sestala, je bila, med obiskom projekta Jordanskega hašemitskega sklada za človekov razvoj, princesa Basma bint Talal, teta sedanjega kralja.

Videti je, kot bi se kralj Abdullah namerno izognil vsakršnemu javnemu srečanju s kalifornijskim parom, namesto tega se je sestal z indonezijskim predsednikom Prabowom Subiantom. Prav tako se je srečal z vodjo Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, ki vodi obisk vojvode in vojvodinje v Jordaniji. Na uradnih fotografijah je videti kralja v pogovorih z vodjo WHO in številno delegacijo, Meghan in Harryja pa, kljub temu, da njuna dobrodelna organizacija Archewell Philanthropies sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo, ni bilo nikjer.

kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage
kralj Abdullah II Tedros Adhanom Ghebreyesus FOTO: Royal Hashemite Court Apaimage

Drug vir v Jordaniji je za Daily Mail povedal: »Dejstvo, da se vojvoda in vojvodinja Susseks nista srečala s kraljem Abdullahom in nista bila deležna tradicionalnega kraljevega sprejema, je zelo očitno. Čeprav se je kralj Abdullah srečal z uradniki Svetovne zdravstvene organizacije, ki stojijo za tem obiskom, zanju ni bilo rdeče preproge. Dobro je znano, da imata kralj Abdullah in kralj Karel zelo topel odnos, ki izhaja že iz prijateljstva med pokojno kraljico Elizabeto II. in Abdullahovim očetom.« Tretji kraljevi poznavalec je dejal, da sta Harry in Meghan morda razočarana, ker se nista mogla srečati z jordanskim kraljem ali prestolonaslednikom.

»Gre za psevdo-kraljevi obisk, ki posnema številne stvari, ki bi jih počela, če bi še bila del kraljeve družine, vendar se zdi, da mu je manjkal ceremonialni del,« je dejal vir. Na vprašanje, ali so napetosti med Susseksoma in Valižani vplivale na situacijo, je tretji vir dodal: »William je zagotovo blizu prestolonasledniku. Leta 2018 sta skupaj v njegovi moški sobi v kleti kraljeve palače v Amanu gledala tekmo svetovnega prvenstva, ko je Anglija premagala Panamo. William in Kate sta se junija 2023 udeležila poroke prestolonaslednika z Rajwo. Oktobra lani sta William in prestolonaslednik skupaj obiskala letalsko bazo RAF Benson.«

»Je to zavrnitev? Harry in Meghan sta se na prejšnjih potovanjih srečevala z voditelji držav ali drugimi dostojanstveniki, zato bi to morda pričakovala tudi tokrat.« Vendar je dodal, da najbrž nikoli ne bo jasno, ali je šlo za namerno zavrnitev ali zgolj za neusklajenost urnikov. Medtem so Harryja in Meghan v Amanu sprejeli britanski diplomati. Nekdanji torijski minister Tim Loughton, ki se poteguje za župana grofije Susseks, je za Daily Mail dejal, da je bilo povsem neprimerno, da je par gostil britanski veleposlanik.

Dejal je, da ni jasno, zakaj je Phillip Hall zanju razgrnil rdečo preprogo v svoji zasebni rezidenci, čeprav trdita, da sta zasebna državljana in sta opustila kraljeve dolžnosti. Gospod Hall se jima je v govoru na okrogli mizi, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, osebno zahvalil za obisk Jordanije. »Nista delujoča člana kraljeve družine in ne zastopata britanske vlade ali Združenega kraljestva. Glede na njuno nagnjenost k izjavam, ki se lahko približajo političnim, bi jima zagotavljanje uradne platforme lahko pomenilo, da govorita v imenu uradne politike Združenega kraljestva,« je dejal Loughton.

»Legitimno je, da veleposlaništvo pomaga pri varnostnih vprašanjih in nevtralnem informiranju, ne pa da jima daje platformo za to, kar bi moralo biti jasno razumljeno kot zasebni obisk zasebnih oseb.« Eden od kraljevih poznavalcev je dodal, da je vloga britanskega veleposlanika zanimiv del potovanja: »Ponovno so vključeni britanski diplomati. Zakaj so tam, da pozdravijo dve zasebni osebi, mi ni jasno. Morda na zunanjem ministrstvu vlada določeno nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja čezmorskih obiskov nekaterih članov družine in to vidijo kot priložnost, da predstavijo britansko stališče ter pokažejo, kaj Britanija počne v regiji.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
TAKMA VSEH ZVEZD

Luko Dončića sta spodbujala tudi princ Harry in Meghan (Suzy)

Dogodek v dvorani Intuit Dome sta spremljala iz prve vrste.
25. 2. 2026 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPOMIN ALI ZASLUŽEK

Princ William je v skrbeh: 30 let po smrti mame naj bi se obrnil na odvetnike

Princ William naj bi, medtem ko Princ Harry in Meghan Markle nadaljujeta z načrtovanim projektom o princesi Diani, poiskal pravni nasvet.
17. 2. 2026 | 10:28
Bulvar  |  Tuji trači
ZAPLETENA SITUACIJA

Zaposleni: »Meghan Markle nas ponižuje!«

Zaposlenim pri Netflixu delijo živila, ki stanejo več, kot lahko zaslužijo sami.
4. 2. 2026 | 13:25

Več iz teme

Princ Harry in MeghanJordanijaVelika BritanijaKarel III.obisk
ZADNJE NOVICE
13:54
Bulvar  |  Šokkast
VŽIVEL SE JE V LIK

Tole vas bo presenetilo: Tako je Tilen Artač napovedal razplet volitev! (VIDEO)

Razkrivamo delček pogovora, ki prihaja v naslednjem ŠOKkastu.
27. 2. 2026 | 13:54
13:29
Novice  |  Slovenija
NEUSMILJENE ŠTEVILKE

V Sloveniji občutno višja inflacija, sosedi se medtem hvalijo: Hrvaški BDP presegel povprečje EU!

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka.
27. 2. 2026 | 13:29
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TURNEJA

Hladen tuš za princa Harryja in Meghan Markle: kraljeva družina se z njima ni sestala

Na obisku v Jordaniji nista prišla do kraljeve palače.
27. 2. 2026 | 13:25
13:05
Lifestyle  |  Izlet
NOVOST

Lepote in dobrote Krasa v stripu

Nova stripovska zgodba o prostoru brez meja: objavljamo povezavo do stripa, ki si ga lahko preberete brezplačno.
27. 2. 2026 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
POLEG IGRE TUDI POJE

Zvezda serije Nemira kri presenetila: ste vedeli, da zna tudi to? (Suzy)

Na portalu youtube najdemo videospot za Njeno pesem, za katere avtorica je sama.
27. 2. 2026 | 13:00
12:44
Novice  |  Slovenija
UDARI NA DIHALA

Sezona gripe se umirja, ambulante zdaj polni drug virus! V nevarnosti predvsem odrasli

Okužb dihal je nekoliko več kot prejšnji teden, predvsem med odraslimi.
27. 2. 2026 | 12:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki