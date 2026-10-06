Hladen tuš za Toma Cruisa: soočanje s kruto realnostjo

Projekt, ki je na papirju deloval kot zanesljiv kandidat za prestižne nagrade in magnet za obiskovalce kinodvoran, se je spremenil v eno največjih finančnih katastrof sezone. Težko pričakovana satira režiserja Alejandra Gonzáleza Iñárrituja s Tomom Cruisom v glavni vlogi, film z izvirnim naslovom The Digger, je na blagajnah kinematografov doživela pravi polom, zaradi česar se je v Hollywoodu nepričakovano hitro pojavilo vprašanje: ali lahko Cruise pritegne občinstvo tudi zunaj varnega okvira akcijskih uspešnic? Film je ob premiernem koncu tedna na svetovni ravni zaslužil 17,2 milijona evrov, kar je kaplja v morje v primerjavi z ogromnim produkcijskim proračunom v višini 129 milijonov evrov in dodatnimi 86 milijoni evrov, namenjenimi za obsežno marketinško kampanjo.

Filmski analitiki ocenjujejo, da bi studio z njim lahko zabeležil izgubo v višini kar 129 milijonov evrov, poroča Guardian. Glavni razlog za tako slab odziv se skriva v izjemno slabih kritikah in mlačnem odzivu gledalcev. Iñárritu, štirikratni dobitnik oskarja, znan po uspešnicah, kot sta Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, je tokrat ponudil kompleksno satiro, ki je razdelila celo najbolj ostre filmske kritike. Večina vodilnih medijev je film označila za pretencioznega, neenakomernega in predolgega, občinstvo, vajeno Cruisovih adrenalinskih podvigov v franšizah Misija: Nemogoče in Top Gun, pa je zaradi tona in tempa zgodbe ostalo zmedeno. Slab odziv prvih gledalcev je usodo filma zapečatil že v soboto in nedeljo.

Preobrat, ki se ni izplačal

Po letih prevlade na blagajnah in statusu rešitelja kinodvoran je Tom Cruise zavestno iskal projekt, ki bi ga vrnil v tekmo za oskarja. Ta se mu v vsej karieri vztrajno izmika. Partnerstvo z mehiškim avtorjem Iñárritu­jem se je zdelo kot popolna strateška poteza za vrnitev k avtorskim filmom in resnejšim dramskim vlogam v slogu Magnolije ali Jerryja Maguireja. Toda namesto zmagovitega oskarjevskega zagona so prvi rezultati pokazali kruto realnost: občinstvo Toma Cruisa dojema predvsem kot akcijskega junaka, Iñárritujeva satira pa se je izkazala za prevelik in preračunljivo tvegan eksperiment za tako drag studijski projekt.