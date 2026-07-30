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Hollywood pretresa nov škandal: štiri ženske so zvezdnika obtožile hudih oblik spolne zlorabe

Domnevni dogodki naj bi se zgodili med letoma 2002 in 2016.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 30. 7. 2026 | 09:00
 30. 7. 2026 | 09:05
5:14
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Več žensk je ameriškega igralca in glasbenika Jareda Leta obtožilo hudih oblik spolne zlorabe, ki naj bi jih zagrešil, ko so bile še najstnice. Njihove izpovedi so del novega BBC-jevega dokumentarca z naslovom Jared Leto: Temna skrivnost Hollywooda (Jared Leto: Hollywood's Dark Secret).

Domnevni dogodki naj bi se zgodili med letoma 2002 in 2016, ko je bil dobitnik oskarja in pevec skupine 30 Seconds to Mars star med trideset in štirideset let. Ženske, ki so izrekle najresnejše obtožbe, so bile takrat stare med 16 in 19 let. Ena od njih trdi, da jo je, ko je imela 17 let, spolno napadel v kopalnici motela. Druga je povedala, da je pri 19 letih z njim nepričakovano ostala sama v hotelski sobi in da ji je grozil s spolnim napadom. Tretja pravi, da je imela, ko je bila stara 17 let, z igralcem v Kaliforniji spolni odnos. Po kalifornijski zakonodaji je starost za privolitev v spolni odnos 18 let, zato bi takšno razmerje lahko pomenilo kaznivo dejanje ne glede na trditev o privolitvi mladoletne osebe. Ženska navaja, da se je z Letom pogovarjala o tem, da je zakonska starost za privolitev 18 let, vendar naj bi on po njenih besedah to dejstvo preprosto ignoriral, poroča BBC.

Domnevni klici 16-letnici

Četrta ga obtožuje, da jo je začel osvajati, ko je bila stara 16 let, pri tem naj bi izkoriščal svoj položaj slavne osebe. Trdi, da jo je večkrat poklical po telefonu in se z njo spuščal v spolno eksplicitne pogovore, najmanj enkrat ji je predlagal spolni odnos. Po navedbah BBC-ja so ji pozneje poslali pogodbo o zaupnosti, s katero bi ji preprečili, da bi govorila o svojem odnosu z Letom. Novinarji trdijo, da so dokument videli, vendar ga ženska ni želela podpisati. Še štiri so povedale, da so, ko so bile mlajše, od njega prejemale nenavadne, vznemirjajoče in pogosto izrazito seksualizirane telefonske klice.

Pri BBC-ju zagotavljajo, da so v posameznih primerih pregledali sporočila in fotografije, ki podpirajo dele izjav žensk, ter govorili z ljudmi, ki so jim zaupali domnevne dogodke. Ti materiali sami po sebi ne predstavljajo sodne potrditve obtožb.

Komentar o 14-letnem dekletu

V dokumentarcu je predstavljen primer dekleta, ki je imelo 14 let, ko je na glasbenem festivalu spoznalo Leta. Trdi, da je med podpisovanjem avtograma komentiral njene prsi, nato pa naj bi varnostniku naročil, naj jo odpelje v zakulisje. Njena mama se je zaradi tega soočila z igralcem, ta naj bi po navedbah dokumentarca pred njo ponovil isti komentar. O zvezdnikovem vedenju so spregovorili tudi nekdanji člani osebja, ki so z njegovo skupino sodelovali na turnejah. Povedali so, da se je del zaposlenih počutil nelagodno zaradi njegovega odnosa do zelo mladih oboževalk in velike starostne razlike med njimi.

Eden od nekdanjih zaposlenih se spominja, da je vabil najstnice v garderobo ali na svoj dom. V BBC-jevem dokumentarcu je sodelovalo deset žensk, od katerih jih je devet svojo zgodbo prvič predstavilo javnosti. »Po 25 letih se mu je še vedno uspelo izogniti posledicam,« je dejala ena od anonimnih sogovornic. Po trenutno dostopnih informacijah proti 54-letnemu igralcu ni bila vložena nobena obtožnica, povezana z navedbami iz dokumentarca.

Predhodne obtožbe je odločno zanikal

Nove trditve so se pojavile nekaj več kot leto dni po tem, ko je ameriška revija Air Mail objavila izpovedi devetih žensk, ki so Leta obtožile spolno neprimernega vedenja, med njimi tudi pričevalk, ki trdijo, da so bile v času stikov z njim mladoletne. Njegov predstavnik je takrat vse obtožbe zavrnil. Za nekatere primere je dejal, da so bili opisani netočno, in zanikal navedbe o neprimernem vedenju. Med tistimi, ki so takrat javno spregovorile, je bila didžejka Allie Teilz. Trdila je, da jo je spolno napadel, ko je bila stara 17 let, kar so njegovi predstavniki zanikali. Nekdanja manekenka Laura La Rue pa je navedla, da je z njo začel navezovati stike, ko je bila stara 16 let, pozneje pa naj bi se pred njo pojavil gol. Pevčev in igralčev predstavnik je trdil, da je bila njuna komunikacija primerna in da se je La Rue pozneje prijavila za delo njegove asistentke. Ona je to zanikala.

Leto je zaslovel kot pevec skupine 30 Seconds to Mars in igralec v filmih, kot so Rekvijem za sanje, Klub golih pesti, Ameriški psiho in Hiša Gucci. Leta 2014 je dobil oskarja za najboljšega stranskega igralca za vlogo v filmu Dobri diler iz Dallasa. Najnovejše obtožbe znova odpirajo vprašanje njegovega obnašanja do najstnic in mladih oboževalk. O njihovi utemeljenosti bodo morale odločiti pristojne institucije, zvezdnik pa se na konkretne navedbe iz BBC-jevega dokumentarca za zdaj še ni javno odzval.

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