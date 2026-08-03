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Hollywood v paniki: estetski kirurgi priznavajo veliko napako

Obdobje nenaravno napihnjenih obrazov se očitno končuje, saj številne hollywoodske zvezde iz obraza odstranjujejo polnila.
FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
M. Fl.
 3. 8. 2026 | 06:00
4:07
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Po letih pretiravanja s hialuronsko kislino se estetska industrija sooča s posledicami napačnih ocen o tretmaju, ki je še pred kratkim veljal za enega najbolj priljubljenih načinov ohranjanja mladostnega videza. Dolgo se je namreč ustvarjal vtis, da je hialuronska kislina čudežna rešitev za doseganje večne mladosti. Igralke in manekenke so si želele izrazite ličnice in poudarjene čeljustne linije ter verjele, da lahko izgubljeni kolagen nadomestijo brez kirurškega posega. Po letih pretiravanja so postali napihnjeni obrazi skoraj zaščitni znak estetske industrije. Zvezdnice, kot sta Kristin Davis in Courteney Cox, pa so javno priznavale, da so zaradi spremenjenih potez obraza in neusmiljenih odzivov javnosti doživljale težke trenutke in so se odločile polnila odstraniti.

Tudi televizijski producent Simon Cowell je povedal, da je odstranil polnila, saj mu je bilo dovolj nenaravnega videza. Celo Tom Cruise se je nekoč znašel pod plazom kritik zaradi nenavadno zabuhlega obraza. Kako smo od eliksirja mladosti prišli do videza, ki ga nekateri primerjajo z napihnjenimi lici veverice?

Polnila, ki se premikajo

Kot piše The Hollywood Reporter, številni plastični kirurgi danes priznavajo, da so dermalna polnila postala prehitra rešitev za skoraj vsako estetsko težavo. To je sčasoma povzročilo množico nenaravnih rezultatov, ki jih je bilo opaziti tudi na rdečih preprogah. Kirurg z Beverly Hillsa Jason B. Diamond meni, da je bilo obdobje največje priljubljenosti polnil med letoma 2010 in 2020, k čemur so močno pripomogla družbena omrežja. Danes jih pri svojih pacientih ne uporablja več, saj meni, da vbrizgavanje v mehka tkiva obraza ni vedno najboljša rešitev.

Pojasnil je še, da se obraz nenehno premika; govorimo, se smejimo in žvečimo, zato se hialuronska kislina sčasoma premakne iz prvotnega mesta. Zaradi vpliva gravitacije se lahko začne spuščati, ustvarja zatrdline in povzroči nenaraven videz. Kirurginja Diana Breister Ghosh pojasnjuje, da so polnila začeli uporabljati za skoraj vse: od povečanja ličnic do oblikovanja čeljusti, kar je privedlo do pretiravanja.

Zmotno prepričanje

Ena največjih zmot estetske industrije je bilo prepričanje, da se polnila hitro razgradijo. Dolga leta so pacientom govorili, da bo telo tovrstne preparate v celoti razgradilo v šestih do 18 mesecih. Posledično so mnogi redno obiskovali klinike po nove odmerke in polnilo dodajali na že obstoječe. Vendar starejši material pogosto ni izginil tako hitro, kot so verjeli.

Klinična raziskava iz leta 2024, izvedena na 33 pacientih, je pokazala, da je bilo pri vseh udeležencih polnilo v obrazu jasno prisotno tudi po dveh letih, pri enem pacientu pa celo po 15 letih. Ker gre za tujek v telesu, lahko material pod kožo povzroča kronična vnetja in dolgotrajno otekanje. Odstranjevanje nakopičenih ostankov je danes pogosto zapleten, dolgotrajen in drag postopek.

Katere so varnejše alternative?

Kljub kritikam in izpovedim zvezdnic, kot je Blac Chyna, ki je javno povedala, da želi odstraniti polnila iz telesa, ti tretmaji ostajajo še vedno zelo priljubljeni. Strokovnjaki poudarjajo, da so ustnice eno redkih območij, kjer je uporaba polnil običajno bolj predvidljiva in priporočajo zelo previdno ter zmerno uporabo pri drobnih gubah okoli nosu ali ustnic.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Vse več posameznikov pa se odloča za druge metode pomlajevanja, med njimi prenos lastne maščobe, ki naj bi spodbujala nastajanje kolagena.  Ponovno postaja priljubljen tudi tako imenovani globinski facelift, ki lahko učinkovito odpravi povešene lica in vrat, ne da bi ustvaril nenaraven, preveč zategnjen videz. Seveda vedno ostaja tudi popolnoma brezplačna možnost: dostojanstveno in naravno staranje.

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