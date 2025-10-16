Hollywood v solzah: razkrit vzrok smrti Diane Keaton

Vzrok smrti Diane Keaton so razkrili le nekaj dni po njeni smrti. Igralka je umrla 11. oktobra, v starosti 79 let. Družina je v čustvenem sporočilu za revijo People sporočila, da je legendarna igralka umrla zaradi pljučnice. »Družina Keaton je zelo hvaležna za izjemna sporočila ljubezni in podpore, ki smo jih v zadnjih dneh prejeli za našo ljubljeno Diane, ki je umrla zaradi pljučnice 11. oktobra,« so zapisali v izjavi.

Družina je poudarila, da se je Diane vse življenje posvečala svojim živalim in pomoči brezdomnim. »Ljubila je svoje živali in bila neomajna v podpori brezdomni skupnosti, zato bi bile donacije v njen spomin lokalnim prehranskim bankam ali zavetiščem za živali čudovit in zelo cenjen poklon,« so dodali.

Minuli konec tedna je predstavnik družine za revijo People potrdil igralkin nepričakovani odhod, ki je sprožil val ganljivih odzivov hollywoodskih zvezdnikov in oboževalcev po svetu. Dolgoletni prijatelj igralke je za TMZ povedal, da je bila Keaton že nekaj časa bolna in da njena smrt zato ni bila povsem presenetljiva. Drugi vir je za People razkril, da se je njeno zdravstveno stanje v zadnjih tednih nenadno poslabšalo, kar je bilo »srhljivo in boleče za vse, ki so jo imeli radi«.

V zadnjih mesecih ji je bil ob strani le najožji krog družinskih članov, ki so vse ohranili v tajnosti – celo dolgoletni prijatelji niso vedeli, kaj se z Diane dogaja. Njene zadnje trenutke razkriva klic na številko 911, opravljen zgodaj zjutraj v soboto. V posnetku, ki ga je pridobil TMZ, se sliši operaterja, ki kliče gasilce zaradi prijave »osebe na tleh« okoli osme ure zjutraj. Igralko so z reševalnim vozilom odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so jo razglasili za mrtvo.

Bila je posebna

Njena tesna prijateljica, tekstopiska Carole Bayer Sager, je povedala, da je bila Keaton pred smrtjo zelo shujšana. »Videla sem jo pred dvema ali tremi tedni in bila je zelo suha. Izgubila je toliko teže,« je dejala. Razkrila je tudi, da so jo prizadeli uničujoči požari v Los Angelesu januarja letos. »Morala je oditi v Palm Springs, ker je njen dom utrpel poškodbe. Tam je bila nekaj časa, in ko se je vrnila, sem bila šokirana, koliko teže je izgubila.«

Sagerjeva jo je opisala kot »čarobno svetlobo za vse«. »Preprosto sem jo imela rada. Bila je posebna in s svojo energijo je razsvetljevala vsak prostor,« je dodala.

Po njeni smrti so se oglasile številne hollywoodske legende, med njimi Leonardo DiCaprio, Bette Midler in Francis Ford Coppola. DiCaprio jo je opisal kot »genialno, smešno in nepopravljivo pristno« ter dodal, da bo globoko pogrešana. Midlerjeva je dejala: »Bila je duhovita, popolnoma originalna in brez tekmovalnosti, ki bi jo človek pričakoval pri takšni zvezdi. Kar si videl, to je bila ona.« Coppola je zapisal: »Besede ne morejo izraziti čudesa in talenta Diane Keaton. Bila je neskončno inteligentna, lepa in utelešenje ustvarjalnosti.«

Diane Keaton za seboj pušča izjemno zapuščino v Hollywoodu. Njene vloge iz sedemdesetih let veljajo za ene najboljših v zgodovini ameriškega filma. Med njimi je kultna komedija Annie Hall (1977), ki jo je režiral Woody Allen, s katerim je večkrat sodelovala tudi zasebno. Za vlogo v tem filmu je prejela oskarja za najboljšo igralko, poleg tega pa je bila še trikrat nominirana – za filme Reds (1981), Marvin’s Room (1996) in Something’s Gotta Give (2003). Med njene druge znane filme sodijo Baby Boom (1987), The First Wives Club (1996) ter Father of the Bride (1991 in 1995).

Njeno zadnje večje javno pojavljanje je bilo aprila letos, ko je obiskala rojstnodnevno slavje Jacka Nicholsona. Igralec Ed Begley Jr., ki je bil na zabavi, je za People povedal: »Videli smo se pred kratkim na Jackovi zabavi. Vesel sem, da sem jo poznal toliko let. Bila je čudovita igralka in izjemna ženska. Jack jo je imel zelo rad, tako kot jaz, in prepričan sem, da ga njen odhod globoko boli.«

Diane Keaton se nikoli ni poročila, vendar je v petdesetih letih posvojila dva otroka – hčerko Dexter in sina Duka, poroča dailymail.co.uk.