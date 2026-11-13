Hollywood žaluje: poslovila se je igralka, ki je zaslovela šele v zrelih letih

V Dallasu je umrla ameriška igralka Irma P. Hall, stara je bila 91 let. Žalostno novico je potrdila njena družina in sporočila, da je igralka mirno preminila v krogu svojih najbližjih. Vzroka smrti niso razkrili, poroča Deadline. Od pokojnice se je z ganljivim zapisom poslovila njena hči Debra McCarthy, ki je izpostavila, koliko je njena mama pomenila svojim bližnjim in občinstvu po vsem svetu. »Začela je kot učiteljica v razredu, na koncu je postala učiteljica vsemu svetu,« je povedala in se spomnila življenjske misli, ki jo je igralka pogosto ponavljala: »Moja mama je vedno govorila: 'Za svet si morda le ena oseba, toda za eno osebo si lahko ves svet.' Prav to je pomenila številnim ljudem,« je na družbenih omrežjih zapisala hči.

Igrala je v številnih uspešnicah

V skoraj pet desetletij dolgi karieri je ustvarila številne vloge v filmih, televizijskih produkcijah in gledališču. Občinstvu je ostala še posebej v spominu kot Velika Mama Joe v družinski drami Hrana za dušo (Soul Food) iz leta 1997, ki jo je režiral George Tillman mlajši. V filmu je nastopila ob Vanessi Williams, Vivici A. Fox, Nii Long in Mekhiju Phiferju. Za vlogo je prejela nagrado NAACP Image Award za najboljšo stransko igralko.

Lik mame Joe je pozneje ponovno upodobila tudi v istoimenski televizijski seriji, ki so jo predvajali med letoma 2000 in 2004. Gledalci se je spominjajo še po nastopih v filmih Družinska stvar (A Family Thing), Ljubljeni (Beloved), Patch Adams, Stranski učinki (Collateral) in po vlogi jasnovidke Minerve v filmu Vrt dobrega in zla (Midnight in the Garden of Good and Evil).

Veliko priznanje je prejela leta 2004 na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je bila nagrajena za nastop v črni komediji bratov Coen Morilci stare gospe (The Ladykillers). V filmu je zaigrala ob Tomu Hanksu. Njeno delo so prepoznala združenja filmskih kritikov v Chicagu in Kansas Cityju. Uvrstili so jo tudi v Teksaško filmsko dvorano slavnih.

Kot Irma Dolores Player se je rodila 3. junija 1935 v Beaumontu v Teksasu. Otroštvo je preživela v Chicagu, diplomirala pa je na kolidžu Tyler univerze Teksas. Preden se je posvetila igralstvu, je v javnih šolah v Dallasu kar 20 let poučevala angleščino in tuje jezike. Univerza Teksas ji je pozneje za njeno izobraževalno in umetniško delo podelila častni doktorat. V svet filma je vstopila po naključju. Med večerom poezije v Dallasu jo je opazil igralec in režiser Raymond St. Jacques. Navdušila ga je s svojim nastopom, zato ji je ponudil vlogo v filmu Knjiga številk (Book of Numbers), v katerem je leta 1973 tudi debitirala.

Poleg igralskega dela je ostala tesno povezana z gledališčem in podporo mladim umetnikom. Sodelovala je pri ustanovitvi gledališča Dallas Minority Repertory Theatre. V njeno čast v Dallasu in Fort Worthu od leta 2015 podeljujejo gledališke nagrade za izjemne dosežke na področju gledališke produkcije Irma P. Hall Black Theatre Awards, imenovane tudi The Irmas. Bila je še dolgoletna članica cerkvene skupnosti, kjer je sodelovala v gledališki skupini. Irma P. Hall je za seboj pustila bogato umetniško zapuščino, številne nepozabne vloge in življenjsko zgodbo ženske, ki je dokazala, da za uresničitev sanj nikoli ni prepozno.