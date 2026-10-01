Hollywoodska ikona pri 88. na modni brvi: dokazala, da slog nima roka trajanja (FOTO)

Pariški teden mode je zadnji izmed velike četverice modnih tednov. Po uglajenosti New Yorka, ustvarjalnosti Londona in izbrušenosti Milana modni težkokategorniki v Parizu kažejo smernice za prihodnjo pomlad in poletje. Ženski teden mode v francoski prestolnici je že prvi dan poskrbel za nepozabno izkušnjo. Na modni reviji znamke L'Oreal Paris, ki je imela naslov Express Your Worth (Izrazi svojo vrednost), se je trlo znanih obrazov. Deveta izdaja revije je potekala na trgu Place Joffre, tik ob sloviti pariški vojaški šoli (École Militaire) in z neposrednim pogledom na osvetljeni Eifflov stolp, ki je deloval kot dramatična kulisa celotnemu dogodku.

Trlo se je znanih obrazov. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Igralka, aktivistka ...

Po modni brvi so se sprehodile manekenkein, igralkeinter ameriška olimpijska smučarkain italijanska paraolimpijka. Spektakularen večer je z nastopom v živo sklenila. Modne navdušence je nasmejana 58-letnica, odeta v elegantno črno obleko, ob bučnem aplavzu očarala z izvedbo svoje uspešnice iz leta 2002 I'm Alive. Kanadski pevki, ki je v Parizu zaradi serije 26 koncertov, so se na modni brvi nato pridružile še druge nastopajoče zvezdnice in ambasadorke znamke, tudiin. Leta 2019 je bila tudi Dionova ambasadorka svetovno znane lepotne znamke L'Oreal Paris, ki se posveča izdelkom za nego las in ličilom, uporabljalo pa naj bi jo približno 600 milijonov potrošnikov.

Posebej je navdušila ameriška igralka Jane Fonda, ki se je pri 88 letih kot ambasadorka L'Oreala sprehodila po modni brvi. Zablestela je v rdeči obleki z bleščicami ter med hojo zaplesala s kolegico Kristen Bell.

Z aerobiko je obnorela svet. FOTO: Promocijsko Gradivo

Fondova ni le hollywoodska zvezdnica, temveč ikona, ki že več kot šest desetletij sooblikuje svetovno filmsko industrijo, modo, fitnes in družbeni aktivizem. Kot članica dinastije Fonda – je hči legendarnega igralcasi je hitro utrla lastno pot. Prejela je dva oskarja za najboljšo glavno igralko: prvega za kultni triler Klute (1971) in drugega za dramo Coming Home (1978). Tudi njen mlajši bratje bil igralec, poleg tega še scenarist in režiser. Bržkone je najbolj znan po kultnem filmu Goli v sedlu (Easy rider, 1969), za katerega je spisal scenarij, ga produciral in v njem zaigral skupaj z(ta ga je režiral). Petrova hči je igralka. Ko je Jane leta 1968 pod režijo takratnega možaposnela znanstvenofantastični film Barbarella, je postala simbol tistega časa, mlajše generacije pa so jo vzljubile v priljubljeni Netflixovi humoristični seriji Grace and Frankie, kjer je obponovno dokazala svoj izjemni smisel za komedijo.

V 80. letih prejšnjega stoletja je sprožila pravo svetovno revolucijo z izdajo videokasete Jane Fonda's Workout (1982). Njene vadbe v pisanih pajkicah so postale najbolje prodajane videokasete vseh časov, popularizirale so aerobiko in spodbudile milijone žensk po svetu k skrbi za lastno telo in zdravje. V času vietnamske vojne je bila glasna protivojna aktivistka, v zadnjih letih pa je svojo energijo usmerila v boj proti podnebnim spremembam kot njen brat Peter. Je ena redkih hollywoodskih zvezdnic, ki o svojih lepotnih posegih in plastičnih operacijah govorijo izjemno odkrito in jih tudi obžalujejo.

Jane Fonda je ambasadorka L'Oreal Paris. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Kot Barbarella pred 58 leti. FOTO: Arhiv Cinetext Bildarchiv

Céline Dion je pred kratkim v Parizu izvedla svoj prvi polni koncert po šestih letih premora, ki si ga je vzela zaradi težke bolezni (boleha za sindromom toge osebe). FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp