ISKRENO O BOLEZNI

Hollywoodski igralec o težki bolezni: »Vem, kako si želim umreti.«

Že 35 let živi s parkinsonovo boleznijo.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
M. Fl.
 16. 10. 2025 | 09:00
 16. 10. 2025 | 10:37
2:38
A+A-

64-letni igralec Michael J. Fox že 35 let živi s parkinsonovo boleznijo. V zadnjem čustvenem intervjuju je spregovoril o prihodnosti s svojo, kot jo sam imenuje, skrivnostno boleznijo.

»Ne obstaja časovni okvir, ni nekega zaporedja faz, skozi katere greš. Ne tako kot na primer pri raku prostate. Parkinson je veliko bolj skrivnosten in zapleten,« je dejal.

Diagnozo so mu postavili leta 1991, ko je bil star 29 let, a se kljub temu ni umaknil iz javnosti. Nasprotno, aktiven igralec je ostal vse do leta 2020 in je ustanovil fundacijo Michael J. Fox, ki je zbrala že več kot dve milijardi dolarjev za raziskave te nevrološke motnje.

Med promocijo svoje nove knjige Future Boy je med drugim iskreno spregovoril o smrti.

»Ni veliko ljudi, ki s parkinsonom živijo že 35 let. Rad bi, da bi nekega dne preprosto ... ne zbudil se več. To bi bilo res super. Ne želim, da je dramatično, nočem se spotakniti ob kos pohištva in si razbiti glave,« je brez zadržkov dejal.

Ker že dolgo živi s to boleznijo, si je moral poiskati načine za spopadanje s simptomi. Zdravnik mu je nekoč dejal, da bi mu lahko igranje glasbila pomagalo.

»Pomagalo mi je, do določene mere. To pa je trenutek, ko začneš lomiti kosti. V samo treh letih sem si zlomil komolec, roko, dobil okužbo v roki in skoraj izgubil prst,« pravi Fox.

Povedal je še, da kitare ne more več igrati:

»Bilo je grozno, zlomil sem si vse tiste majhne kosti, prišlo je do okužbe in morali so mi odstraniti kost. Zlomil sem si tudi ramo, zamenjali so mi jo, ter ličnico,« je naštel.

Zaradi vseh poškodb se je odločil, da upočasni tempo. V intervjuju za People je opisal, kako je videti življenje s to napredujočo boleznijo.

»Zjutraj se zbudim in že vem, kakšen bo moj dan. Vsak dan sicer prinese nove izzive, a večino časa sem na invalidskem vozičku in potreboval sem veliko časa, da sem to sprejel.«

Parkinsonova bolezen je nevrološka bolezen, ki vpliva na gibanje, ravnotežje in koordinacijo. Kljub vsakodnevnim težavam Fox ne dovoli, da bi mu krojila življenje, piše The Independent.

michael j foxparkinsonova bolezenprihodnost
