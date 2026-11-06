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Hollywoodski igralec spoznan za krivega: čaka ga dolga zaporna kazen

Koliko časa bo moral preživeti za zapahi, bo izvedel v ponedeljek.
FOTO: Brook Mitchell/Afp

FOTO: Brook Mitchell/Afp

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

FOTO: Julia Quenzler/Reuters

FOTO: Julia Quenzler/Reuters

FOTO: Metropolitan Police Metropolitan Police Via Reuters

FOTO: Metropolitan Police Metropolitan Police Via Reuters

FOTO: Mark Ralston /Afp

FOTO: Mark Ralston /Afp

FOTO: Adrian Dennis/Afp

FOTO: Adrian Dennis/Afp

FOTO: Brook Mitchell/Afp
FOTO: Hannah Mckay/Reuters
FOTO: Julia Quenzler/Reuters
FOTO: Metropolitan Police Metropolitan Police Via Reuters
FOTO: Mark Ralston /Afp
FOTO: Adrian Dennis/Afp
M. Fl.
 6. 11. 2026 | 09:00
5:20
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Komik in igralec Russell Brand je bil po večtedenskem sojenju v Londonu spoznan za krivega v štirih točkah obtožnice. V treh točkah je bil oproščen, takoj po razglasitvi sodbe pa so ga odpeljali v pripor. Porota je odločitev sprejela po obravnavi pričevanj šestih žensk, ki so ga obtožile spolnega nasilja. Sodnik je po razglasitvi sodbe poudaril, da ga zaradi storjenih kaznivih dejanj čaka občutna zaporna kazen, piše The Guardian.

Brand, ki je med celotnim postopkom zanikal krivdo, se je soočal s skupno sedmimi točkami obtožnice: tremi zaradi posilstva, tremi zaradi spolnega napada in eno zaradi poskusa nedostojnega napada. Porota ga je oprostila dveh obtožb posilstva in ene obtožbe poskusa nedostojnega napada. Krivega ga je spoznala za eno posilstvo in tri spolne napade.

Sodbo so razglasili na sodišču v londonskem Southwarku. Sodnik Joel Bennathan je po razglasitvi jasno povedal, da Brand do izreka kazni ne bo izpuščen na prostost. »Obsojeni ste bili za več kaznivih dejanj, vključno s posilstvom. Posledica tega bo neizogibno dolga zaporna kazen. Moje trenutno stališče je, da vas moram zato zadržati v priporu,« mu je sporočil sodnik. Branda so nato odpeljali iz sodne dvorane. Izrek kazni je predviden za ponedeljek, 9. novembra.

FOTO: Julia Quenzler/Reuters
FOTO: Julia Quenzler/Reuters

Šest žensk ga je obtožilo spolnega nasilja

Obtožbe zoper znanega komika se nanašajo na dogodke med letoma 1999 in 2009. Preiskava je zajela pričevanja žensk, ki so prijavile različne oblike spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili na delovnem mestu, med zabavami in v Brandovem domu. Preiskava je ugotovila, da je Russell Brand leta 2004 med zabavo v enem od londonskih barov spolno napadel žensko.

FOTO: Metropolitan Police Metropolitan Police Via Reuters
FOTO: Metropolitan Police Metropolitan Police Via Reuters

Spoznan je bil tudi za spolni napad na žensko na radijski postaji Choice FM leta 2004 ali 2005. Tretja obtožba se nanaša na posilstvo ženske v njegovem domu v londonskem predelu Hampstead leta 2009. Po poročanju s sojenja je porota o sodbi odločala več kot osem ur v dveh dneh. Obtoženi med branjem odločitev o posameznih točkah obtožnice večinoma ni kazal čustvenih odzivov. Ko je izvedel, da bo ostal v priporu, je odvetnikom večkrat ponovil, da je dobro.

Tožilstvo ga je opisalo kot manipulatorja in spolnega plenilca

Tožilstvo je med sojenjem trdilo, da je Brand svojo priljubljenost, vpliv in družbeni položaj izkoriščal za zlorabljanje žensk. Tožilci so ga opisali kot preračunljivega in manipulativnega spolnega plenilca. Igralec je obtožbe zavrnil. Med pričanjem je govoril o svojem nekdanjem življenjskem slogu ter priznal, da je bil v mladosti obseden s spolnostjo in je imel pogosto spolne odnose. Vendar je vztrajal, da nikoli nikogar ni prisilil v nekaj proti njegovi volji.

»Privolitev nikoli ni bila vprašljiva,« je poudaril igralec, ki trdi, da so resne obtožbe močno vplivale na njegovo življenje in družino. »Moje celotno življenje je zaznamovano s temi dogodki, temi trditvami in temi obtožbami,« je dejal Brand. Njegova obramba je poskušala omajati verodostojnost žensk, ki so ga prijavile. Odvetniki so poudarjali, da so se žrtve na policijo obrnile šele mnogo let po domnevnih dogodkih.

FOTO: Adrian Dennis/Afp
FOTO: Adrian Dennis/Afp

Opozorili so tudi, da so nekatere spregovorile šele po dokumentarnem filmu iz leta 2023, v katerem so bile predstavljene anonimne obtožbe zoper komika. Brand je med postopkom namigoval, da gre za usklajen napad nanj. Obtožbe je povezoval tudi s svojo vse večjo priljubljenostjo na spletu, kjer se je v zadnjih letih predstavljal kot komentator družbenih in političnih tem ter zagovornik zdravega načina življenja.

FOTO: Hannah Mckay/Reuters
FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Ženske, ki so nastopile v dokumentarnem filmu, pa so navedle, da so se za javno razkritje svojih izkušenj odločile šele potem, ko so z njimi v stik stopili novinarji. Policijski preiskovalci so se sicer pogovorili z več kot sto pričami, zbrali več kot 400 izjav in pregledali več kot 1.400 dokumentov. Analizirali so tudi posnetke njegovih nastopov, televizijskih gostovanj, intervjujev in podkastov, da bi preverili časovnice dogodkov in pričevanja.

Od hollywoodske slave do resnega kazenskega postopka

Russell Brand je zaslovel kot stand-up komik in radijski voditelj. Širša javnost ga je spoznala v začetku prvega desetletja 21. stoletja, najprej zaradi provokativnega humorja in televizijskih oddaj, pozneje pa tudi zaradi filmskih vlog.  Pozornost je vedno vzbujal tudi s svojim zasebnim življenjem, številnimi ljubezenskimi zvezami, odkrito govoril je o uživanju drog in svojih političnih stališčih. Največ zanimanja pa je požel njegov zakon s popzvezdnico Katy Perry.

FOTO: Mark Ralston /Afp
FOTO: Mark Ralston /Afp

Njegova kariera je v zadnjih letih ubrala nekoliko drugačno smer. Postal je zelo dejaven na družbenih omrežjih, kjer je govoril o duhovnosti, zdravju in politiki. Russell Brand je od leta 2017 poročen z Lauro Gallacher, s katero ima tri otroke.

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