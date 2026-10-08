Hollywoodski zvezdnik po desetletjih priznal, da je grešil in razkril dve zamolčani ljubezenski zgodbi

Pri 82 letih je Michael Douglas očitno sklenil, da je pravi čas, da nekatere ljubezenske skrivnosti končno pridejo na plan. V novih spominih One Helluva Ride (Noro dobro) razkriva podrobnosti svojega burnega zasebnega življenja, pravo razburjenje pa je povzročilo razkritje romanc s soigralkama.

Prva se je zgodila leta 1984, ko se je med snemanjem pustolovske uspešnice Lov za zelenim diamantom v Mehiki zaljubil v soigralko Kathleen Turner. Star je bil 39 let, Turnerjeva pa 30. Douglas je bil takrat še poročen z Diandro Douglas, vendar pravi, da sta že živela vsak svoje življenje. V knjigi priznava, da med njim in Turnerjevo ni šlo zgolj za nedolžno flirtanje, kot sta javnosti oba pripovedovala dolga leta, ampak sta imela razmerje. Njuna kemija na platnu je bila izjemna in prav zato so oboževalci ter mediji že takrat ugibali, ali je med njima kaj več. Toda oba sta desetletja vztrajala pri različici, da se ni zgodilo nič.

S Kathleen sta se zaljubila med snemanjem Lova za zelenim diamantom. FOTO: Promocijsko gradivo

Douglas zdaj priznava, da je bila to laž, s katero sta želela zaščititi njegovo takratno družino. S Turnerjevo sta pozneje skupaj posnela še Dragulj Nila in Vojno zakoncev Rose.

Turnerjeve, danes stare 72 let, Douglasovo razkritje ni vznemirilo. Na vprašanje o njegovem priznanju je odgovorila: »Moj bog, kakšen cirkus zaradi nečesa, kar se je zgodilo pred 40 leti!« Dodala je, da ima Michaela rada in se veseli branja njegove knjige.

Ni bila Sharon

Druga ljubezenska afera je iz leta 1991, ko je Douglas snemal Prvinski nagon. Takrat je bil star 46 let. Njegova glavna soigralka je bila Sharon Stone, ki je s filmom postala svetovni seks simbol, zato so bili pogledi javnosti razumljivo usmerjeni predvsem vanjo. Med snemanjem so mediji ves čas namigovali na njuno zvezo in iskali dokaze o njuni romanci.

Vsi so mislili, da sta v razmerju s Sharon Stone. FOTO: Promocijsko gradivo

Toda Douglas zdaj v knjigi razkriva, da med njima ni bilo nič. Njegova prava ljubezen je bila druga igralka v tem filmu – Jeanne Tripplehorn, ki je igrala policijsko psihologinjo Beth Garner. Takrat je bila stara 27 let, skoraj 20 let manj od Douglasa.

Zaradi Jeanne Tripplehorn je bil pripravljen zapustiti tedanjo ženo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Tako zelo so bili osredotočeni na moje morebitno razmerje s Sharon, da so spregledali najino ljubezen z Jeanne,« je zapisal Douglas.

Tako zelo so bili osredotočeni na moje morebitno razmerje s Sharon, da so spregledali najino ljubezen z Jeanne.

Douglas priznava, da se je v Tripplehornovo zelo močno zaljubil in da se je bil zaradi nje pripravljen celo uradno ločiti od svoje žene. Hkrati pa je vedel, da po skoraj 20 letih zakona verjetno ni najbolj pametno takoj skočiti v novo resno zvezo.

Njuna romanca je trajala do konca snemanja, nato pa sta šla vsak svojo pot. Douglas pravi, da se je danes spominja z veliko naklonjenostjo. Pred pisanjem knjige jo je poklical in prosil za dovoljenje, da njuno zgodbo objavi. Strinjala se je.

Michael Douglas se je z ženo Diandro razšel leta 1995, njuna uradna ločitev pa je bila dokončna junija 2000. Le nekaj mesecev pozneje se je Douglas poročil s Catherine Zeta-Jones, tri mesece pred poroko pa se jima je rodil sin Dylan. T. H.