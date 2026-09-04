Hollywoodsko igralko vrgli iz hotela

Ameriška igralka Jaime Pressly, najbolj znana po vlogi Joy Turne iz serije Jaz sem pa Earl, je pred kratkim v enem od hotelov v Kaliforniji povzročila incident, zaradi česar so jo prosili, naj zapusti objekt. Pred načrtovanim nastopom na konvenciji GalaxyCon je bivala v hotelu Signia by Hilton San Jose, kjer je na dan dogodka po besedah gostov sedela v hotelskem preddverju in približno pol minut glasno govorila po telefonu.

Pri tem naj bi preklinjala, pila alkohol in delovala opito. Po pritožbah gostov sta do nje pristopila dva varnostnika, vendar naj bi ju igralka ignorirala. Po pogovoru je pristopila do druge gostje hotela, se je dotaknila po roki in se pritožila nad varnostno službo, piše TMZ.

Presslyjeva je odšla ven na cigareto, vendar se je kmalu vrnila v hotel. Pri tem je za roko držala zaposlenega, ki je delal kot uslužbenec za parkiranje vozil. Stopila je do bara in naročila še eno pijačo, nakar jo je varnostna služba pospremila iz stavbe. Eden od virov trdi, da so igralko prosili, naj odide, ker naj bi položila roke na drugega gosta. Viri, ki so seznanjeni z dogajanjem, so navedli, da je imela v tem obdobju družinske težave, ki naj bi prispevale k njenemu nenavadnemu vedenju.

Medtem je odpovedala nastop na GalaxyConu. Policija v San Joseju je potrdila, da zaradi incidenta ni bila poklicana na kraj dogodka, medtem ko v hotelu dogodka niso želeli komentirati.