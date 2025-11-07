Hotel jo je utišati: to Brad Pitt zahteva od Angeline Jolie

Brad Pitt in Angelina Jolie, nekdanja zakonca, ki sta skupaj vodila francosko vinsko klet Château Miraval, sta ponovno v središču pravne bitke.

Po novih sodnih dokumentih Pitt od bivše žene zahteva 35 milijonov dolarjev (32,5 milijona evrov) odškodnine, ker naj bi ona leta 2021 svoj delež prodala brez njegovega soglasja, kar je po njegovih trditvah povzročilo škodo poslovanju vinske kleti.

FOTO: Remo Casilli/Reuters

V dokumentih, ki jih je Pittova pravna ekipa predložila 29. oktobra, so tudi e-poštna sporočila odvetnikov obeh strani, ki razkrivajo napet odnos nekdanjega para, poroča People.

V enem dopisu iz novembra 2023 so odvetniki Angeline Jolie zapisali:

»Gospod Pitt je sam sprožil obsežen pravni postopek, gospo Jolie toži za 35 milijonov dolarjev. Posledično mora nositi stroške zbiranja dokazov, ki bi naj prikazali obstoj domnevne škode.«

Drugi dopis iz oktobra 2023 razkriva, da naj bi Pitt zahteval tudi stalno odškodnino za domnevno škodo, povzročeno poslovanju Miravala.

Ekipa Angeline Jolie pa trdi, da igralec noče predložiti dokumentov, povezanih z njegovim zahtevkom glede štiriletne pogodbe o zaupnosti, s katero naj bi po njihovih besedah želel prikriti svoje vedenje med zakonom.

Vse zaradi vinske kleti

Jolijeva in njeni odvetniki so že prej trdili, da Pitt ni želel odkupiti njenega deleža, ker ni hotela podpisati pogodbe, s katero bi jo po njenih besedah prisilil k molku o njegovem nasilnem vedenju.

FOTO: Profimedia

Nanaša se na incident iz leta 2016 na zasebnem letu, kjer naj bi bil po njenem verbalno in fizično agresiven do nje in otrok. Igralec nikoli ni bil obtožen, igralka pa ni podala kazenske prijave.

Brad Pitt je leta 2022 vložil tožbo, v kateri je trdil, da je ona kršila dogovor, ko je svoj delež vinarne brez njegovega soglasja prodala ruskemu podjetju Stoli Group.

FOTO: Reuters

Angelina Jolie je odgovorila s protitožbo in obtožila bivšega moža, da z njo bije bitko iz maščevanja.

Sodna bitka glede Château Miraval že mesece polni naslovnice. Po besedah igralkinega odvetnika Paula Murphyja Pittova dejanja zgolj potrjujejo njegovo dolgoletno potrebo po nadzoru in nadlegovanju bivše žene.

O nekdanjem paru

Brad Pitt in Angelina Jolie sta se leta 2004 spoznala med snemanjem filma Gospod in gospa Smith, po 12 letih zveze in dveh skupnih otrocih sta se leta 2014 poročila v Franciji.

Razšla sta se dve leti po poroko, razveza je pravnomočna od konca lanskega leta. Par ima šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh ter dvojčka Vivienne in Knoxa.

FOTO: Profimedia

Nov sodni narok v zadevi Château Miraval je določen za 17. december in očitno se obeta še ena etapa tega dolgotrajnega sodnega in osebnega spora enega najbolj znanih nekdanjih parov Hollywooda.