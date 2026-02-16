  • Delo d.o.o.
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
Hrvati na Evrovizijo pošiljajo Lelek. FOTO: Pixsell
Hrvati na Evrovizijo pošiljajo Lelek. FOTO: Pixsell
G. P.
 16. 2. 2026 | 08:27
 16. 2. 2026 | 08:37
3:23
A+A-

Ženska etno skupina Lelek si je nastop na letošnji Evroviziji na Dunaju priborila s pesmijo Andromeda. Avtor pesmi je Tomislav Roso, za skladbo pa se skriva zanimiva zgodba. Članice skupine so za Večernji list pojasnile, da so bile inspiracija za pesem tradicionalne tetovaže, narejene s »sicanjem« (vbadanjem). Gre za tradicionalni običaj tetoviranja hrvaških katoličanov v Bosni in Hercegovini ter nekaterih delih Dalmacije. Običaj se je razširil v času osmanske oblasti, ko so se ženske s tetoviranjem zaščitile pred suženjstvom ter ohranjale svojo versko in narodno identiteto. Tetovaže so tako simbol zaščite, pripadnosti in odpora – vrednote, ki jih Lelek prenaša v sodobni glasbeni izraz.

Pomen besede Lelek

Skupina je nastopila na Dori že lani, s pesmijo The Soul of My Soul. Kot so pojasnile, so ime Lelek izbrale zato, ker je preprosto, zlahka zapomnljivo in prepoznavno. Sama beseda označuje zaključni zlog oj v etno petju, kar se popolnoma ujema z njihovo glasbeno vizijo. Njihov cilj je namreč povezovanje bogastva hrvaške tradicionalne glasbe z modernim pop zvokom. »Lelek ni le glasbeni projekt – je poziv k ohranjanju in reinterpretaciji tradicije v sodobnem kontekstu. Graditi želimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo ter pokazati, da kultura ni statična, temveč živ organizem, ki se razvija skozi čas,« poudarjajo.

Projekt je produkt dveh udeležencev Big Brotherja iz leta 2018. FOTO: Pixsell
Projekt je produkt dveh udeležencev Big Brotherja iz leta 2018. FOTO: Pixsell

Kdo so člani skupine

Skupino sestavlja pet mladih vokalistk – Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan in Inka Večerina Perušić. Za celotnim projektom stoji tudi že omenjen avtor pesmi Tomislav Roso, ki je, kot zanimivost, leta 2018 sodeloval v resničnostnem šovu Big Brother. Zanimivo je, da je bil na lanski Dori kot spremljevalni vokalist skupine Lelek tudi Marin Novaković, ki je prav tako sodeloval v isti sezoni Big Brotherja. Tomislavu Rosi je zmaga v resničnostnem šovu leta 2018 ušla tik pred superfinalom. Po koncu oddaje je ostal v prijateljskih odnosih z Marinom, s katerim večkrat skupaj ustvarjata.

Ob vstopu v Big Brother je povedal, da ga prijatelji kličejo Rosy. Visok je kar 205 centimetrov in je takrat v šali poudarjal, da je od drugih boljši v dveh stvareh – menjavanju žarnic in »jemanju zvezd z neba«. Zase pravi, da ni tipičen mladenič – ne hodi pogosto ven, ne pije alkohola in ne kadi. Po naravi ni agresiven, razjezita pa ga lahko le brat in sestra. Poudaril je tudi, da ni človek, ki bi se zlil z množico, v hiši Big Brother pa si ni želel družbe hinavskih, arogantnih in nesramnih ljudi, saj z njimi nikoli ne najde skupnega jezika.

lelek Dora Evrovizija 2026
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
