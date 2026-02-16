Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Ženska etno skupina Lelek si je nastop na letošnji Evroviziji na Dunaju priborila s pesmijo Andromeda. Avtor pesmi je Tomislav Roso, za skladbo pa se skriva zanimiva zgodba. Članice skupine so za Večernji list pojasnile, da so bile inspiracija za pesem tradicionalne tetovaže, narejene s »sicanjem« (vbadanjem). Gre za tradicionalni običaj tetoviranja hrvaških katoličanov v Bosni in Hercegovini ter nekaterih delih Dalmacije. Običaj se je razširil v času osmanske oblasti, ko so se ženske s tetoviranjem zaščitile pred suženjstvom ter ohranjale svojo versko in narodno identiteto. Tetovaže so tako simbol zaščite, pripadnosti in odpora – vrednote, ki jih Lelek prenaša v sodobni glasbeni izraz.

Pomen besede Lelek

Skupina je nastopila na Dori že lani, s pesmijo The Soul of My Soul. Kot so pojasnile, so ime Lelek izbrale zato, ker je preprosto, zlahka zapomnljivo in prepoznavno. Sama beseda označuje zaključni zlog oj v etno petju, kar se popolnoma ujema z njihovo glasbeno vizijo. Njihov cilj je namreč povezovanje bogastva hrvaške tradicionalne glasbe z modernim pop zvokom. »Lelek ni le glasbeni projekt – je poziv k ohranjanju in reinterpretaciji tradicije v sodobnem kontekstu. Graditi želimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo ter pokazati, da kultura ni statična, temveč živ organizem, ki se razvija skozi čas,« poudarjajo.

Kdo so člani skupine

Skupino sestavlja pet mladih vokalistk – Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan in Inka Večerina Perušić. Za celotnim projektom stoji tudi že omenjen avtor pesmi Tomislav Roso, ki je, kot zanimivost, leta 2018 sodeloval v resničnostnem šovu Big Brother. Zanimivo je, da je bil na lanski Dori kot spremljevalni vokalist skupine Lelek tudi Marin Novaković, ki je prav tako sodeloval v isti sezoni Big Brotherja. Tomislavu Rosi je zmaga v resničnostnem šovu leta 2018 ušla tik pred superfinalom. Po koncu oddaje je ostal v prijateljskih odnosih z Marinom, s katerim večkrat skupaj ustvarjata.

Ob vstopu v Big Brother je povedal, da ga prijatelji kličejo Rosy. Po koncu oddaje je ostal v prijateljskih odnosih z Marinom, s katerim večkrat skupaj ustvarjata.