Hrvaški pevec Ivan Zak se je skrivaj poročil s Slovenko!

Hrvaški pevec Ivan Zak se je skrivaj poročil s svojo partnerko iz Slovenije. Poroko sta organizirala daleč od oči javnosti, po cerkvenem obredu pa sta z gosti praznovala na razkošnem posestvu v Novem Zagrebu. Ime izbranke pa zaenkrat ostaja skrivnost.

Po poročanju portala Jaska online so se svatje najprej zbrali v njegovi hiši v naselju Gornji Desinec pri Jastrebarskem, medtem ko so vse priprave in sam datum poroke skrbno skrivali.

Na poročni zabavi se je po cerkvenem obredu zbralo približno sto povabljencev, ki so z mladoporočencema proslavili njun dan.

Zak je že pred časom razkril, da je zaradi ljubosumnega moža ene od svojih oboževalk skoraj končal na policiji.

»Poklicali so me prijatelji, ki vodijo moje družbena omrežja, in povedali, da so prejeli grožnje od nekega moškega. Ta je dejal: ›Takoj grem na policijo, Ivan Zak pošilja moji ženi sporočila, to je treba takoj razčistiti, recite mu, naj me pokliče!‹ Moji ljudje so mu razložili, da če ni modrih kljukic, gre za lažen profil in ne za uradno stran. In tako sem bil tik pred težavami,« je takrat povedal Zak v oddaji Special Happy Show in dodal:

»Najraje bi videl, da internet sploh ne obstaja. Vsak bedak lahko odpre lažen profil in ti povzroča težave.«

Zak je med drugim v Srbiji znan po duetih z Bobanom Rajovićem in Draganom Mirković, poroča kurir.rs.