Hrvaški reper ostro nad Baby Lasagno: Raje sem to kot »evrovizijska smet«

Hrvaški zvezdnik Baby Lasagna, ki je letos osvojil srca Evrope s svojim eksplozivnim nastopom na Evroviziji, je dvignil prah na družbenih omrežjih. Na Instagramu je namreč objavil skrivnostno sporočilo, ki je med oboževalci sprožilo pravo evforijo – bo spet poskusil na Dori 2026, hrvaškem izboru za Evrovizijo?

»Tole kuhamo že od januarja! Ne gre niti za pasivno delo zadnjih devet mesecev — pripravili smo kar 500 različic pesmi, videospota in miksa. Jutri opolnoči bo pesem izšla na vseh pretočnih platformah. Hvala vam, ker poslušate, takšnih odzivov res nismo pričakovali. Dora 2026?!?!?!« je zapisal Lasagna v svoji objavi. »Če je imel 500 verzij pesmi, lahko pričakujemo nekaj spektakularnega,« pišejo navdušenci.

Za tiste, ki ne sledijo hrvaški glasbeni sceni: Dora je nacionalni izbor, prek katerega Hrvaška vsako leto izbere svojega predstavnika za Evrovizijo. In prav tam se je Baby Lasagna letos izstrelil med zvezde s pesmijo Rim Tim Tagi Dim, ki je postala mednarodna uspešnica in osvojila občinstvo po vsej Evropi.

Nova pesem in »obračun« z Vojkom V

Tokratna objava ni prišla iz nič. Po nekajdnevnem draženju na družbenih omrežjih, kjer sta se Baby Lasagna in hrvaški reper Vojko V šalila na račun drug drugega, sta glasbenika zdaj razkrila resnico: vse skupaj je bila le promocija nove skupne pesmi Beskonačna osveta 2.

Baby Lasagna je nastopal tudi s finskim kolegom Käärijä. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Oboževalci so najprej mislili, da gre za resen spor, saj je Baby Lasagna v nekem intervjuju dejal, da z Vojkom ne bi snemal dueta, ker je »presurov«. Vojko pa mu je vrnil, da je »raje surov kot evrovizijska smet«. Toda oba sta se izkazala za mojstra samopromocije – prepir je bil samo uvod v skupni hit, ki je izšel točno opoldne, ko sta se glasbenika po napovedi »obračunala« pri znani postojanki Macola.

Bo Baby Lasagna spet »skuhal« evrovizijski hit? To bomo izvedeli kmalu – njegova nova pesem namreč prihaja točno opolnoči.