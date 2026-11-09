Hrvaško starleto prijatelji razglasili za mrtvo, nato pa je sledil šokanten preobrat: »Živa sem!« (VIDEO)

Hrvaška starleta in nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Ava Karabatić se je konec tedna znašla v središču nenavadne in pretresljive zgodbe. V soboto, 7. novembra, so se po družbenih omrežjih začele širiti trditve, da naj bi umrla. Novico so povzeli tudi nekateri regionalni mediji, med njenimi prijatelji in sledilci pa je zavladala zaskrbljenost. Toda kmalu zatem se je oglasila in zatrdila, da je živa in da so govorice popolnoma neresnične.

»Najprej bi rada vse obvestila, da sem dobro, pravkar sem se zbudila. Res je, da sem končala na urgenci, vendar zato, ker mi je postalo slabo. Nikoli si ne bi vzela življenja,« je zapisala na Instagramu. Pojasnila je, da jo je še posebej prizadelo, ker so lažnim informacijam verjeli njeni najbližji prijatelji. Po njenih navedbah naj bi jih razširila oseba, pri kateri je nekaj časa bivala, in sicer z glasovnim sporočilom, ki je nato zaokrožilo po spletu. Napovedala je, da bo odgovornega prijavila zaradi širjenja lažnih in vznemirljivih informacij.

Zmedo so še poglobile objave oseb iz njenega kroga znancev. Eden od prijateljev je objavil posnetek, na katerem je jokal in govoril o njeni domnevni smrti. Pozneje se je izkazalo, da so bile navedbe neresnične. Naslednji dan, 8. novembra, je Ava v pogovoru za srbski portal Kurir dodatno pojasnila, da je trenutno v Zagrebu z mamo, v stanovanju prijatelja Ilije. Zatrdila je, da je fizično dobro in da jo muči le prehlad. »Nisem se preveč vznemirila zaradi novice, da sem umrla, ker vem, da sem živa in zdrava,« je povedala. Zahvalila se je ljudem, ki so izrazili skrb zanjo.

Oglasil se je tudi avtor spornega sporočila

Zgodba pa je dobila nov zaplet, ko se je oglasil Avin prijatelj Ilija Ć. Priznal je, da je posnel in poslal glasovno sporočilo, v katerem je govoril o njeni domnevni smrti, vendar je zatrjeval, da je šlo zgolj za šalo. Za širjenje sporočila v javnosti je odgovornost pripisal drugi osebi. Ava je medtem pojasnila, da svojih prijateljev Ilije in Maria Tomasa ne krivi za nastalo situacijo. Po njenih besedah je nekdo zlorabil glasovno sporočilo, zaradi česar namerava sprožiti pravni postopek.

»Tožila bom tistega, ki je zlorabil glasovno sporočilo, v katerem je bilo rečeno, da sem padla iz prvega nadstropja in umrla. Vem, kdo je,« je napovedala. Ava je v pogovoru spregovorila tudi o osebnih preizkušnjah, s katerimi se spoprijema v zadnjem obdobju. Ava je ob tem priznala, da je za njo izjemno težko obdobje. Lani je izgubila očeta, letos pa so njeno zasebno življenje zaznamovale tudi težave z nekdanjim partnerjem. Avgusta je namreč javno spregovorila o nasilju svojega takratnega zaročenca, ki ga je prijavila policiji. Po njenih navedbah jo je med prepirom v njegovem domu vlekel za lase in večkrat udaril, zaradi poškodb pa je poiskala zdravniško pomoč. Zatrdila je, da ni šlo za osamljen dogodek in da je partnerja zaradi domnevnega nasilja prijavila že večkrat. »Tega človeka sem zelo ljubila in mu dala milijon priložnosti,« je takrat povedala in poudarila, da si želi začeti novo poglavje v življenju.

Toda njuna ljubezenska zgodba je oktobra doživela nepričakovan preobrat. Ava je na družbenih omrežjih sporočila, da sta se s partnerjem pobotala, in ga označila za ljubezen svojega življenja. Razkrila je celo, da si želita ustvariti družino. »Drug drugemu sva obljubila, da ne bova več povzročala težav, predvsem zato, ker načrtujeva otroka,« je zapisala. Le nekaj tednov pozneje pa je ponovno omenila težave z nekdanjim partnerjem, pri čemer ni pojasnila, ali sta zvezo dokončno končala. »Vse se mi je nabralo,« je priznala in dodala, da se želi v prihodnje bolj posvetiti sebi in duševnemu zdravju. »Tako kot skrbimo za telesni videz, moramo skrbeti tudi za duševno zdravje,« je povedala.