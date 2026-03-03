Hud udarec za princesi Eugenie in Beatrice: sem ne smeta več

Princesama Beatrice in Eugenie naj bi bilo skupaj z mamo Sarah Ferguson, letos prepovedano obiskati prestižen konjeniški dogodek. Odločitev, ki je del širše strategije kraljeve palače, da se distancira od hiše York, naj bi še posebej močno prizadela starejšo sestro, 37-letno Beatrice. Po navedbah virov, ki so blizu kraljevi palači, sta hčerki nekdanjega princa Andrewa in Sarah Ferguson obveščeni, da letos na junijskem dogodku ne bosta smeli sodelovati v kraljevi povorki niti sedeti v kraljevi loži. Razlog je omadeževan ugled njunega očeta po nedavni aretaciji zaradi suma zlorabe položaja in novih razkritij dokumentov, povezanih z Epsteinom. Viru znotraj palače trdijo, da gre šele za prvi v nizu ukrepov, s katerimi kraljevi nečakinji začasno umikajo z javne scene, medtem ko se dvor trudi zaščititi pred nadaljnjo škodo.

FOTO: Profimedia

Royal Ascot je ena najprestižnejših in najbolj tradicionalnih prireditev v kraljevem koledarju, za hišo York pa je imel tudi močno čustveno komponento, saj je šlo za najljubši dogodek pokojne kraljice Elizabete II. Beatrice in Eugenie sta bili dolga leta stalni gostji, redno sta sodelovali v svečani povorki s kočijami in se v kraljevi loži družili z drugimi visokimi gosti. Junija pa bodo po izrecnem ukazu z dvora vrata Ascota zanju ostala zaprta. Viri, citirani v britanskih medijih trdijo, da je oseba, zaposlena v Ascotu, potrdila, da so dekletoma povedali, da letos ne moreta biti tam. »Beatrice je to najtežje prenesla, popolnoma jo je presenetilo,« je dodal isti vir. Po navedbah naj bi šlo za del širše neformalne prepovedi pojavljanja na vseh kraljevih dogodkih, vsaj za prihodnji čas.

FOTO: Paul Childs Action Images Via Reuters

Odločitev o njunem tihem umiku prihaja po novem valu pozornosti na vezi bivšega princa Andrewa in Sarah Ferguson z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom, katerega dosje se še vedno razkriva. V novih Epsteinovih dosjejih sta princesi večkrat omenjeni, dokumenti in e-pošta pa razkrivajo, da sta leta 2009, le nekaj dni po Epsteinovem izpustu iz zapora mamo spremljali v Miami in da sta bili tema njegove korespondence tudi kasneje. Analitiki opozarjajo, da se zdaj postavlja vprašanje, ali sta imeli, zavestno ali ne, koristi od bogastva, katerega izvor je sporen. Hkrati je bil bivši princ Andrew nedavno aretiran in pridržan v priporu, kar je dodatno poglobilo krizo hiše York in dvor prisililo k novim, strožjim razmejitvam. Po pisanju britanskih medijev naj bi princ William svetoval drugim članom družine, naj se, da bi omejili morebitno škodo za monarhijo, do konca leta izogibajo fotografiranju z njegovima sestričnama.

FOTO: Paul Childs Action Images Via Reuters

Čeprav se princesi v zadnjih letih trudita prikazati kot moderni, delovno aktivni pripadnici kraljeve družine s karierama zunaj dvora, se zdi, da ju škandali staršev stalno potiskajo nazaj v vrtinec negativnih naslovov. Beatrice je ustanovila svetovalno podjetje BY-EQ in delala kot podpredsednica za partnerstva in strategijo v tehnološkem podjetju Afiniti, medtem ko je Eugenie direktorica v priznani umetniški galeriji Hauser & Wirth; obe sta poročeni, imata majhne otroke in aktivno sodelujeta v humanitarnih projektih. Kljub osebnemu uspehu trenutna strategija dvora nakazuje, da zanju ni mesta v ospredju kraljevega življenja.

Eugenie Beatrice Harry FOTO: Profimedia

Viri sicer trdijo, da britanska javnost v veliki meri simpatizira s sestrama, ki sta kljub vsemu videni kot žrtvi slabih odločitev svojih staršev. V britanskih medijih se omenja tudi nepričakovana podpora iz Kalifornije: princ Harry naj bi ponudil roko Beatrice in ji predlagal, da če potrebuje oddih od medijskega pritiska, pride v njegov dom v Montecitu, piše Page six.