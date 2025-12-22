Hud udarec za Georgea Clooneyja: »Zelo jo bom pogrešal.«

Sestra slavnega igralca je izgubila boj z rakom in po poročanju revije People umrla v petek 19. decembra. Clooney je v soboto potrdil njeno smrt in jo označil za svojo junakinjo, ob tem pa se spomnil njenega izjemnega poguma: »Moja sestra Ada je bila moja junakinja. Z rakom se je soočala pogumno in s humorjem. Nikoli nisem srečal nikogar, ki bi bil tako pogumen. Z Amal jo bova strašno pogrešala.« V uradni osmrtnici je navedeno, da je Zeidlerjeva 19. decembra v bolnišnici St. Elizabeth Healthcare v zvezni državi Kentucky umrla mirno, obdana z ljudmi, ki jih je imela rada.

Clooneyjeva sestra se je staršema Nini in Nicku rodila 2. maja 1960 v Los Angelesu in je bila nadarjena umetnica. Več let je na osnovni šoli Augusta Independent School svoje znanje delila kot učiteljica likovne umetnosti. Že v srednji šoli so njeni akademski dosežki zadostovali za naziv National Merit Scholar, prestižno ameriško akademsko priznanje za izjemne srednješolske dosežke. Ljubezen do branja jo je povezovala z drugimi bralci v lokalnem bralnem klubu. Za seboj je pustila očeta in ljubljena otroka Nicka Zeidlerja in Allison Zeidler Herolag, brata Georgea Clooneyja, njegovo ženo Amal in več stricev, tet ter bratrancev.

Čeprav je živela bolj zasebno življenje, je v preteklosti večkrat javno podprla svojega slavnega brata. Leta 2014 se je udeležila njegove poroke z Amal v Benetkah. Med odraščanjem v Kentuckyju sta bila George in Ada zelo povezana in sta pogosto skupaj preživljala čas. Njuna mati Nina se je nekoč spomnila, kako je po prihodu domov našla otroka, ki sta se igrala in se obmetavala s penicami, te so bile prilepljene po vsej sobi. Ada se je leta 1987 poročila z Normanom Zeidlerjem, upokojenim vojaškim kapitanom, ki je oktobra 2004 umrl zaradi srčnega napada.

George Clooney je večkrat povedal, da ima s sestro tesen odnos, ter povedal, da je lahko srečen, ker je odraščal v majhnem kraju v Kentuckyju, kjer so se ljudje med seboj znali razumeti in držati skupaj. Ada je nekoč poudarila, da je do svojega brata zelo zaščitniška in da prav zato nima njegove telefonske številke. »Ne želim imeti njegove številke v telefonu, predstavljajte si, da izgubim telefon! On lahko pokliče mene in to občasno tudi stori, sicer pa raje uporabljava elektronsko pošto,« je povedala leta 2012.