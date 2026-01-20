  • Delo d.o.o.
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
FOTO: Jeff Spicer/ Gettyimages
FOTO: Jeff Spicer/ Gettyimages
M. Fl.
 20. 1. 2026 | 09:00
 20. 1. 2026 | 09:13
A+A-

Najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, 26-letni Brooklyn, je prekinil večmesečni molk in javno spregovoril o globokem družinskem razkolu, ki odmeva v javnosti. V nizu eksplozivnih objav v zgodbah na instagramu je mladi Beckham izpostavil vrsto resnih obtožb proti svojim staršem ter navedel, da so ga vse življenje nadzorovali, mu skušali uničiti zakon z ženo Nicolo Peltz in so ustvarjali lažno podobo popolne družine. »Dolga leta sem molčal in na vse načine poskušal ohraniti te stvari zasebne. Na žalost so se moji starši in njihova ekipa še naprej obračali na medije, zato mi niso pustili druge izbire, kot da spregovorim in povem resnico vsaj o nekaterih lažeh, ki so bile objavljene,« je zapisal Brooklyn.

Nato je jasno predstavil svoj pogled na prihodnost odnosov z družino: »Ne želim se spraviti s svojo družino. Ne dovolim več, da bi me nadzorovali, in prvič v življenju sem se odločil postaviti se zase. Vse življenje so moji starši nadzorovali medijske zgodbe o naši družini,« je zapisal. Obtožil jih je ustvarjanja lažne podobe prek zaigranih objav na družbenih omrežjih, družinskih dogodkov in neavtentičnih odnosov ter dodal, da je nedavno na lastne oči videl, kako daleč so pripravljeni iti, da bi v medije spravili nešteto laži, večinoma na škodo nedolžnih ljudi. In to samo zato, da bi ohranili lastno lažno podobo.

Brooklyn je navedel vrsto konkretnih obtožb, ki segajo vse do njegove poroke z Nicolo Peltz aprila 2022. Dejal je, da so mu starši že pred poroko na vse načine poskušali uničiti razmerje in da s tem niso nikoli prenehali. Ena najbolj šokantnih trditev se nanaša na poročno obleko njegove žene. Po njegovih besedah je mati Victoria v zadnjem trenutku preklicala izdelavo Nicoline obleke, kljub temu da se je nevesta veselila, da bo nosila njen dizajn, in jo prisilila, da je v naglici poiskala novo obleko. Poleg tega je navedel, da so starši tedne pred poroko pritiskali nanj in ga poskušali podkupiti, da bi podpisal dokument, s katerim bi se odpovedal pravicam do svojega imena, kar bi vplivalo nanj, njegovo ženo in prihodnje otroke.

»Moja zavrnitev je vplivala na izplačila in od takrat se do mene nikoli več niso obnašali enako,« je dejal Brooklyn. Vrhunec ponižanja, kot ga je opisal, se je zgodil na poroki. Načrtovani romantični prvi ples z ženo Nicolo je, po njegovih besedah, prevzela mati: »Pred 500 gosti me je Marc Anthony poklical na oder, kjer bi moral plesati romantični ples z ženo, a namesto nje me je tam čakala mati. Z mano je zelo neprimerno plesala pred vsemi. Nikoli v življenju se nisem počutil bolj neprijetno in ponižano,« je priznal. Prav zaradi teh travmatičnih spominov sta zakonca avgusta 2025 obnovila poročne zaobljube, da bi ustvarila nove spomine na poročni dan, ki prinašajo veselje in srečo, ne pa tesnobe in sramu.

Brooklyn je poudaril, da je bila v njegovi družini javna promocija vedno na prvem mestu. Družinska ljubezen, kot je dejal, se je merila s tem, koliko objav narediš na družbenih omrežjih ali kako hitro vse pustiš in se pojaviš, da poziraš za družinsko fotografijo, tudi če je to na škodo naših poklicnih obveznosti. Zavrnil je ugibanja, da ga nadzoruje žena Nicola: »Moji starši so me večino mojega življenja nadzorovali. Odraščal sem z ogromno tesnobe. Prvič v življenju, odkar sem se oddaljil od družine, je ta tesnoba izginila. Vsako jutro se zbudim hvaležen za življenje, ki sem ga izbral, in našel sem mir ter olajšanje.«

Svojo izjavo je sklenil s sporočilom, da si z ženo ne želita življenja, oblikovanega z medijsko podobo in manipulacijami, temveč zgolj mir, zasebnost in srečo zase ter za svojo prihodnjo družino. Predstavniki Davida in Victorie Beckham se na hude obtožbe njunega sina za zdaj še niso odzvali, piše portal BBC.co.uk.

