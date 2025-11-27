Hude obtožbe na račun šefa Miss Universe: droge, orožje, prevare ...

Lepotno tekmovanje Miss Universe te dni pretresa dvojni škandal. Le nekaj dni po finalu se je izkazalo, da sta oba vodilna obraza organizacije pod preiskavo – eden v Mehiki, drugi na Tajskem, poroča Index. Obtožbe so težke: trgovina z drogo in orožjem, kraja goriva ter prevara. Mehiško tožilstvo je potrdilo, da preiskuje predsednika organizacije Miss Universe Raula Rocho, ki ima v lasti polovico organizacije. Izdali so 13 nalogov za aretacijo, lokalni mediji pa poročajo, da je med osumljenimi tudi Rocha. Preiskava poteka od leta 2024, trenutno pa zbirajo dodatne podatke. Mediji Rocho povezujejo tudi z očetom letošnje zmagovalke, Fatime Bosch, vendar ta povezavo zanika.

Na Tajskem iščejo solastnico

Tajski sodniki so izdali nalog za prijetje solastnice tekmovanja, medijske mogotke Jakkaphong »Anne« Jakrajutatip. Leta 2023 je bila obtožena prevare, zdaj pa se ni pojavila na sodišču, zato velja za osebo z nevarnostjo pobega. Po tožbi vlagatelja naj bi ga z obveznicami svoje družbe JKN Global Group oškodovala za več kot 930 tisoč dolarjev.

Jakrajutatipova je po obtožbah o ponarejanju finančnih poročil odstopila z vodilnih položajev, a je ostala največja delničarka. Ni se pojavila niti na letošnjem izboru v Bangkoku, njena lokacija pa ostaja neznana. JKN Global Group je Miss Universe kupila leta 2022 za 20 milijonov dolarjev, pozneje pa polovični delež prodala Rochemu. Zdaj sta prav ta dva poslovna partnerja v središču kriminalnih preiskav.