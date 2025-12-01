Hugh Grant šokiral z izjavo: soigralec tega od njega ni pričakoval

Hugh Grant je z izjavo, da igra samo zaradi slave in denarja, presenetil soigralca Justicea Smitha iz filma Dungeons & Dragons: Čast med tatovi. Med gostovanjem v podkastu What Are We Even Doing? je voditelj Kyle MacLachlan Justicea vprašal, ali se je med snemanjem dobro razumel s Hughom. Odgovoril je: »Sem. Oh, obožujem Hugha. Ko sem delal z njim, sem ga vprašal, ali še vedno uživa v tem, kar počne, ali še vedno rad igra, on pa je rekel, da ne. Da nikoli ni imel rad igre in da je hotel le biti slaven in zaslužiti veliko denarja. Odvrnil sem, ali misli resno in samo pritrdil je ter dodal, da je vedno sovražil igralski del. Ostal sem brez besed, kajti vse skupaj je izustil neverjetno resno in iskreno.«

Justicea je ta pogovor tako obremenjeval, da je med snemanjem zadnjega dela filma Mojstri iluzij povprašal soigralko Rosamund Pike, ali meni, da je Hugh mislil resno, ali gre zgolj za tipični britanski humor. Odgovorila je: »Ne, prepričana sem, da je samo Britanec,« jaz pa sem hotel dodatna zagotovila: »Si res prepričana?« To me je tako obsedlo. Pomislil sem, da je očitno lahko nekdo izjemno dober igralec, čeprav to počne le zaradi slave in denarja.

Kyle in gost sta se strinjala, da je 62-letni igralec perfekcionist, ki si pri delu postavlja visoka merila. Voditelj je dodal: »Pri Hughu je tako, mislim … poznam ga dolgo in vedno pripoveduje isto zgodbo. Mislim, da je zanj to velik izziv, ker je popoln perfekcionist in igranje jemlje zelo resno. Vse mora biti popolno. Po mojem ima težave z nadzorom, kar ga muči in mu otežuje, da bi se prepustil in preprosto delal svoje. A verjamem, da v tem vendarle najde tudi nekaj veselja.«

Na koncu je Justice sklenil, da je Hughova izjava dokaz, kako izjemen igralec v resnici je: »Upam, da se je šalil, a britanski humor je tako suh, da ga je včasih težko razumeti. Še zdaj ne vem, ker je bil tako iskren. Ko ga gledam pri delu … vidi se, da mu je mar. Delala sva na nori komediji in jasno je bilo, da daje vse od sebe. Tako dober igralec je, da te bo prepričal, da mu ni do igranja,« povzema Daily Mail.