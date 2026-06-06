Idris Elba je postal vitez

Kralj Karel III. je na slovesni ceremoniji v gradu Windsor Idrisa Elbo zaradi njegovega dela z mladimi povzdignil v viteza. Medtem ko je igralec klečal, se ga je kralj z mečem dotaknil na obeh ramenih in tako uradno potrdil viteški naziv. Fotografije s slovesnosti so kmalu zatem objavili tudi na njegovih družbenih omrežjih. »Čestitke vsem, ki so danes prejeli odlikovanja na slovesnostih v gradu Windsor, katerih gostitelj je bil kralj,« je Elba zapisal ob objavi.

FOTO: Andrew Matthews Via Reuters

Na instagramu je delil tudi fotografijo, na kateri skupaj z ženo Sabrino Elba pozira z odlikovanjem. »Hvaležna sva. Delo se nadaljuje,« je zapisal ob posnetku in označil svojo soprogo ter fundacijo Elba Hope Foundation, dobrodelno organizacijo, ki sta jo zakonca ustanovila leta 2022 za podporo skupnostim v diaspori. Elbovo imenovanje za viteza je bilo objavljeno na seznamu novoletnih odlikovanj za leto 2026, zdaj pa je naziv tudi uradno prejel.

»Velika čast je prejeti priznanje za svoje delo, še posebej za prizadevanja, da bi več pozornosti namenili mladim in temu, skozi kaj nekateri med njimi gredo. Počaščen sem. Moja družina je počaščena. Sploh ne vem, kako naj govorim o tem,« je Elba povedal v začetku leta v pogovoru za revijo People. Vsestranski umetnik je tudi ambasador dobre volje fundacije The King's Trust.

Pravi, da ji dolguje del zaslug za začetek svoje kariere, saj je pri 18 letih prejel podporo te kraljeve dobrodelne organizacije. Fundacija The King's Trust, ki jo je Karel ustanovil leta 1976 pod imenom The Prince's Trust, pomaga mladim iz manj spodbudnih okolij pridobiti veščine, potrebne za uspeh v življenju, doslej je pomagala več kot milijonu mladih.

Elba in Karel III. sta se nedavno srečala tudi v nekoliko manj formalnem okolju. Na vrtni zabavi v Buckinghamski palači, ki je bila organizirana ob 50. obletnici fundacije The King's Trust, sta skupaj stopila za DJ-mešalno mizo. »Nastopal je DJ, ki sem ga sam usposabljal in je obiskoval enega od mojih tečajev. Kralj Karel III. je pristopil in želel z menoj vrteti glasbo, zato se nam je pridružil,« je pozneje povedal igralec.