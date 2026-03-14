Igralca dolgo mučilo vneto grlo, sledil je šok: rak dobil zaradi oralnega seksa

Michael Douglas je javnosti razkril svojo diagnozo raka že leta 2010, vendar je šele tri leta pozneje povedal, da ga je povzročil Humani papilomski virus (HPV). Razkril je tudi, da je bil povezan z oralnim seksom, in dejal, da se še vedno spominja izraza na obrazu svojega zdravnika, ko so pri dnu njegovega jezika odkrili »tumor v velikosti oreha«. Douglas je prvič poiskal zdravniško pomoč leta 2010, potem ko je imel vneto grlo, ki je trajalo daljše obdobje, zdravstveni strokovnjaki pa so ugotovili, da ima rak – ploščatocelični karcinom – v četrtem stadiju.

Zvezdnik filma Prvinski nagon je prestal osem tednov intenzivnega zdravljenja, ki je vključevalo obsevanje in kemoterapijo. Čeprav je Douglas že več let brez raka, je priznal, da te zdravljenje »izčrpa«, medtem ko je zaradi diete, ki je temeljila samo na vodi, izgubil 20 kilogramov. Ker je trdil, da je bil oralni seks vzrok za njegovo bolezen, so tukaj vsi simptomi HPV, na katere morate biti pozorni, saj lahko zgodnje odkrivanje reši življenje.

Pomembno je, da obiščete zdravnika, če opazite, da ti simptomi trajajo dlje časa ali vas začnejo skrbeti:

dolgotrajno vneto grlo

hripavost

bolečine v ušesih

otekle bezgavke

bolečina pri požiranju

nepojasnjena izguba telesne teže

Nekateri ljudje so lahko brez simptomov, čeprav lahko resnejši primeri HPV povzročijo bradavice ali raka.

Kako resen je lahko HPV?

HPV je ena izmed najbolj pogostih spolno prenosljivih okužb. Obstaja več kot 100 vrst virusa, približno 40 pa se jih lahko širi z neposrednim spolnim stikom na genitalne predele ter tudi v usta in grlo. Oralni HPV se med drugim prenaša v usta tudi z oralnim spolnim odnosom. Ocenjuje se, da ima oralni HPV približno 10 odstotkov moških in 3,6 odstotka žensk, medtem ko CDC navaja, da bodo vsi spolno aktivni ljudje v nekem obdobju svojega življenja dobili vsaj eno vrsto HPV, čeprav se večina ljudi virusa znebi v enem do dveh letih.

Dr. Hisham Mehanna pojasnuje: »Tisti, ki imajo šest ali več partnerjev za oralni seks v življenju, imajo 8,5-krat večjo verjetnost za razvoj orofaringealnega raka kot tisti, ki oralnega seksa ne prakticirajo. 80 odstotkov odraslih je poročalo, da so v nekem trenutku v življenju prakticirali oralni seks, vendar le majhno število teh ljudi razvije orofaringealni rak.« Poudaril je, da se večina ljudi, ki se okuži s HPV, virusa sčasoma popolnoma znebi, vendar je dodal: »Majhno število ljudi se okužbe ne more znebiti, morda zaradi napake v določenem delu njihovega imunskega sistema.« Dr. Mehanna je poudaril, da se lahko virus pri teh bolnikih neprekinjeno razmnožuje in se vključi na naključna mesta v njihovi DNK, kar lahko povzroči, da celice postanejo rakave.

Kaj se je zgodilo po Douglasovi diagnozi raka?

Po diagnozi in zdravljenju, ki ga je opisal kot »sedem krogov pekla«, je Douglas dejal, da je »preprosto vesel, da je živ«. Za ameriške medije je povedal: »Bil sem presrečen. Ko preživiš raka in prideš skozi to, je kot ponovno rojstvo. Počutiš se kot otrok. Na prioritete začneš gledati drugače. Veliko globlje ceniš zakon, svoje otroke – vse vidiš nekoliko bolj jasno in nekoliko svetleje.«

Vendar pa je zvezdnik dejal, da obžaluje »zadrego«, ki jo je zgodba povzročila njegovi ženi Catherine Zeta-Jones, s katero se je poročil novembra 2000. »Poskušal sem dati javnozdravstveno opozorilo. Bila je ena od tistih stvari … in zelo mi je žal za vsako zadrego, ki sem jo povzročil Catherine. In njeni družini.« Douglas je leta 2013 razkril tudi, da je imel raka na jeziku. V oddaji This Morning je v pogovoru s Samuel L. Jacksonom povedal, da so mu svetovali, naj »preprosto reče, da gre za raka na grlu«, ker je bilo to »tik preden sem moral na veliko turnejo za Wall Street«. »Tako smo nekako rekli, da nikakor ne moremo odpovedati turneje in reči, da se ne počutimo dobro … Moraš jim povedati,« je dejal. »Rekel sem, da morate preprosto stopiti ven in povedati, da imam raka – in to je to,« poroča LADbible.