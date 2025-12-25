Igralca iz priljubljene otroške serije posneli, kako v razcapani obleki tava po ulici: »To para srce …« (VIDEO)

Tylor Chase je pred 20 leti igral v uspešni otroški seriji. Bil je zvezda Nickelodeonove serije »Ned’s Declassified School Survival Guide«; danes pa so ga ujeli na ulicah Los Angelesa kot brezdomca. Posnetek je užalostil številne oboževalce in tudi njegove nekdanje sodelavce. Videoposnetek, v katerem se kot brezdomec sprehaja po ulicah, je postal viralen na družbenih omrežjih, potem ko so ga mimoidoči prepoznali medtem, ko je spal na prostem. Ženska, ki je posnela posnetek, ga je vprašala, ali je nastopal na Disney Channelu. Chase je odgovoril: »Nickelodeon«, in dodal, v kateri seriji je igral. »Aha, ti si bil tisti fant,« je rekla oboževalka, on pa ji je povedal svoje polno ime.

Devon Werkheiser FOTO: Bt1/wenn Brian To/wenn.com

Njegov nekdanji soigralec Devon Werkheiser je po ogledu posnetka priznal, da ga je dogodek pretresel. »Srce se mi je zlomilo, ko sem ga videl v takem stanju,« je povedal. Chase je v 2000-ih igral Martina Qwerlyja, medtem ko je Werkheiser upodobil glavnega junaka Neda Bigbyja. »Tylor je bil občutljiv, prijazen in topel fant. Grozno je videti ga danes tako. Odkar je serija končana, ga nisem videl skoraj 20 let. Kdor se je boril z odvisnostjo ali težkimi težavami z duševnim zdravjem, ve, kako huda je ta pot, če človek ne želi pomoči,« je povedal za TMZ. Dodal je, da je okrevanje vsakodnevni boj, ki zahteva podporo, potrpežljivost in čas.

34-letni igralec je javnost pozval, naj preneha snemati Chasea v tako ranljivem stanju, vendar je hkrati priznal, da je hvaležen, da je zgodba prišla v javnost. »Upam, da bo zdaj nekdo, ki ima sredstva in znanje, ponudil pomoč, ga odpeljal na zdravljenje in mu pomagal vrniti se na pravo pot. Vsi si želimo srečen konec.« Po navedbah tamkajšnjih oblasti ni jasno, kako dolgo nekdanja Nickelodeonova zvezda živi na ulicah Los Angelesa – mesta, ki je sredi hude krize brezdomstva. Policija pravi, da spoštljivo sodeluje z njimi, a vztrajno zavrača zavetišče, zdravljenje odvisnosti od drog ali alkohola ter ponujeno psihološko pomoč.

Oglasil se je tudi igralec Shaun Weiss, ki je dejal: »Dobil sem veliko sporočil o Tylorju. Poklical sem prijatelje in našli smo mu posteljo v centru za odvajanje ter prostor za dolgotrajno zdravljenje,« poroča jutarnji.hr.