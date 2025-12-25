  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NUDIJO MU POMOČ

Igralca iz priljubljene otroške serije posneli, kako v razcapani obleki tava po ulici: »To para srce …« (VIDEO)

Posnetek je užalostil številne oboževalce in tudi njegove nekdanje sodelavce.
Nekdanja otroška zvezda Nickelodeona Tylor Chase FOTO: Theimagedirect.com
Nekdanja otroška zvezda Nickelodeona Tylor Chase FOTO: Theimagedirect.com
A. G.
 25. 12. 2025 | 13:25
 25. 12. 2025 | 13:32
2:45
A+A-

Tylor Chase je pred 20 leti igral v uspešni otroški seriji. Bil je zvezda Nickelodeonove serije »Ned’s Declassified School Survival Guide«; danes pa so ga ujeli na ulicah Los Angelesa kot brezdomca. Posnetek je užalostil številne oboževalce in tudi njegove nekdanje sodelavce. Videoposnetek, v katerem se kot brezdomec sprehaja po ulicah, je postal viralen na družbenih omrežjih, potem ko so ga mimoidoči prepoznali medtem, ko je spal na prostem. Ženska, ki je posnela posnetek, ga je vprašala, ali je nastopal na Disney Channelu. Chase je odgovoril: »Nickelodeon«, in dodal, v kateri seriji je igral. »Aha, ti si bil tisti fant,« je rekla oboževalka, on pa ji je povedal svoje polno ime.

Devon Werkheiser FOTO: Bt1/wenn Brian To/wenn.com
Devon Werkheiser FOTO: Bt1/wenn Brian To/wenn.com

Njegov nekdanji soigralec Devon Werkheiser je po ogledu posnetka priznal, da ga je dogodek pretresel. »Srce se mi je zlomilo, ko sem ga videl v takem stanju,« je povedal. Chase je v 2000-ih igral Martina Qwerlyja, medtem ko je Werkheiser upodobil glavnega junaka Neda Bigbyja. »Tylor je bil občutljiv, prijazen in topel fant. Grozno je videti ga danes tako. Odkar je serija končana, ga nisem videl skoraj 20 let. Kdor se je boril z odvisnostjo ali težkimi težavami z duševnim zdravjem, ve, kako huda je ta pot, če človek ne želi pomoči,« je povedal za TMZ. Dodal je, da je okrevanje vsakodnevni boj, ki zahteva podporo, potrpežljivost in čas.

34-letni igralec je javnost pozval, naj preneha snemati Chasea v tako ranljivem stanju, vendar je hkrati priznal, da je hvaležen, da je zgodba prišla v javnost. »Upam, da bo zdaj nekdo, ki ima sredstva in znanje, ponudil pomoč, ga odpeljal na zdravljenje in mu pomagal vrniti se na pravo pot. Vsi si želimo srečen konec.« Po navedbah tamkajšnjih oblasti ni jasno, kako dolgo nekdanja Nickelodeonova zvezda živi na ulicah Los Angelesa – mesta, ki je sredi hude krize brezdomstva. Policija pravi, da spoštljivo sodeluje z njimi, a vztrajno zavrača zavetišče, zdravljenje odvisnosti od drog ali alkohola ter ponujeno psihološko pomoč.

Oglasil se je tudi igralec Shaun Weiss, ki je dejal: »Dobil sem veliko sporočil o Tylorju. Poklical sem prijatelje in našli smo mu posteljo v centru za odvajanje ter prostor za dolgotrajno zdravljenje,« poroča jutarnji.hr.

Več iz teme

Tylor ChaseLos AngelesHollywoodbrezdomciigralec
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
IZZIV ZA NOVO LETO

Moški brez zadnjice! O krizi srednjih let, o kateri se preredko govori

Kako iz ploske moške zadnjice narediti bolj polno? To je trening, ki res deluje.
Miroslav Cvjetičanin25. 12. 2025 | 15:00
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDANINA MODROST

Zvezdanina modrost: Tako 'polnoritnega' pisma še nisem dobila (Suzy)

Da boš lahko gostila fantovo osamljeno prijateljico, je nagrada, da se malo zamisliš. Mnogo osamljenih ljudi bo te praznike trpelo, ker se jim bo zdelo, da so pozabljeni, zapuščeni, spregledani.
25. 12. 2025 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA PRI KRŠKEM

Tragedija na božični večer: drevo zmečkalo avto, voznik ni imel možnosti (FOTO)

Zgodilo se je v naselju Gunte.
25. 12. 2025 | 14:05
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NUDIJO MU POMOČ

Igralca iz priljubljene otroške serije posneli, kako v razcapani obleki tava po ulici: »To para srce …« (VIDEO)

Posnetek je užalostil številne oboževalce in tudi njegove nekdanje sodelavce.
25. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Petarde metali v okolici osnovne šole: policisti izsledili tri 15-letnike, starši bodo obveščeni

Zgodilo se je v Tržiču.
25. 12. 2025 | 13:05
12:45
Novice  |  Svet
BOŽIČNA ČESTITKA

Trump voščil: Vesel božič vsem, tudi »radikalno levi nesnagi«

Eksplozivno sporočilo z božičnim pridihom: Trump napadel demokrate kar med božičnim voščilom.
25. 12. 2025 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki