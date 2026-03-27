TU JE NAPOVEDNIK

Igralcu iz nove serije o Harryju Potterju grozijo s smrtjo

Igra čarovnika v Harryju Potterju in to še kako vpliva nanj.
M. Fl.
 27. 3. 2026 | 09:00
Govorili so mi: »Odnehaj ali pa te bom ubil.« Resničnost je taka, da če odprem instagram, vidim sporočila, v katerih mi posamezniki grozijo, da bodo prišli k meni domov in me ubili,« je v intervjuju za The Times povedal gansko-britanski igralec Paapa Essiedu. Essiedu je v novi HBO-jevi seriji o Harryju Potterju, dobil vlogo profesorja Robausa Rawsa, ki ga je v prvotnih filmih upodabljal Alan Rickman in postal tarča rasističnih žalitev ter groženj s smrtjo, zaradi česar je produkcija uvedla okrepljene varnostne ukrepe.

Direktor mreže Casey Bloys je za Variety izjavil, da so takšen odziv glede na strastno bazo oboževalcev pričakovali ter da imajo na snemanju okrepljeno varnostno ekipo. Kljub vsem zapletom Essiedu pravi, da ga zlobne pripombe dodatno motivirajo: »Čeprav upam, da bom v redu, nihče ne bi smel česa takega doživljati samo zato, ker opravlja svoje delo. Mnogi pri svojem delu tvegajo življenje. Jaz igram čarovnika v Harryju Potterju. Lagal bi, če bi rekel, da to ne vpliva name,« je dodal.

Podporo mu je na omrežju X izrazil tudi Jason Isaacs, ki je v originalnih filmih igral Luciusa Malfoya. Kritike je označil za rasiste in poudaril, da je Essiedu eden najboljših igralcev, kar jih je imel priložnost spoznati. HBO je nedavno objavil prvi napovednik za novo serijo Harry Potter in kamen modrosti, ki na male zaslone prihaja platformo Max prihaja za božič, odzivi občinstva pa so že razdeljeni.

Medtem ko nekateri poudarjajo, da jih je napovednik vrnil v otroštvo in hvalijo zvestobo podrobnostim iz knjig, drugi menijo, da je nova različica odveč ter kritizirajo odsotnost prepoznavne glasbe Johna Williamsa.

