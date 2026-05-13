Igralcu iz serije Kako sem spoznal vajino mamo Nicku Pasqualu grozi dosmrtni zapor

Igralca Nicka Pasquala, najbolj znanega po vlogi v uspešni seriji Kako sem spoznal vajino mamo, so spoznali za krivega poskusa umora nekdanjega dekleta Allie Shehorn, hollywoodske vizažistke. Obtožen je bil tudi vloma v njen dom v Los Angelesu. Zgodilo se je 23. maja 2024, Pasqual pa je takrat »žrtvi v okoliščinah, ki vključujejo družinsko nasilje, povzročil hude telesne poškodbe« ter »med storitvijo kaznivega dejanja uporabil nož«. Pasqual je pobegnil s kraja zločina, preden so ga pridržali na meji med ZDA in Mehiko.

Dve leti pozneje je bil na sodišču v Kaliforniji spoznan za krivega poskusa umora, vloma prve stopnje ter poškodovanja zakonca, zunajzakonskega partnerja, zaročenca, fanta, dekleta ali starša otroka, poroča revija People. Grozi mu kazen dosmrtnega zapora. Allie Shehorn, hollywoodska vizažistka, se je na sodišču spomnila nasilnega prepira, ki ga je imela s Pasqualom in ki je privedel do njunega razhoda. Na rokah in vratu je imela vidne brazgotine. »Zaklenila sem vrata, on pa je začel udarjati po njih in jih razbil. Stekla sem v kopalnico, ker sem mislila, da je na tistih vratih še ena ključavnica,« je pripovedovala.

Pet dni pred poskusom umora je bil Pasqual pridržan v Los Angelesu, nato pa izpuščen po plačilu 50.000 dolarjev varščine. »Takoj ko je plačal varščino, je šel nadnjo,« je leta 2024 za People povedal Alliejin prijatelj Jeff Dornoff. Čeprav je imela Shehornova zoper Pasquala prepoved približevanja zaradi preteklega družinskega nasilja, jo je njena prijateljica 23. maja našla v mlaki krvi z več kot 20 vbodnimi ranami. »Rekla sem ji, naj drži roko na vratu, da ustavi krvavitev,« je povedala žrtvina prijateljica.

Shehornova je prestala zahtevne operacije, da bi ji rešili življenje. Trajale so 14 ur, nato je bila nekaj dni na intenzivni negi, okrevanje je nadaljevala na drugem oddelku. »Allie Shehorn dela pozitivne korake na poti okrevanja. Pot je še vedno zelo dolga, a se z njo sooča s pogumom in odločnostjo,« je zapisal Dornoff na strani GoFundMe, povzema pa Jutarnji list.