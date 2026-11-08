Igralcu zaradi posilstva in spolnih napadov grozi dolga zaporna kazen

Londonski porotniki so britanskega igralca Russlla Branda spoznali za krivega posilstva in treh spolnih napadov na štiri ženske. Brand, ki je ob razglasitvi odločitve porote zaprl oči, a ni pokazal nobenih čustev, je bil ob tem oproščen dveh obtožb posilstva in ene obtožbe poskusa nespodobnega napada. Po razglasitvi sodbe je londonska policija izrazila priznanje »izjemnemu pogumu, vztrajnosti in odločnosti žensk, ki so se izpostavile in prijavile, kaj se jim je zgodilo«.

Z naraščanjem njegove prepoznavnosti je rasel tudi njegov občutek, da mu vse pripada.

»Brand je svoj vpliv, status in slavo izkoristil za izkoriščanje žensk in spolne napade nanje,« je povedal predstavnik policije Andy Furphy. »Z naraščanjem njegove prepoznavnosti je rasel tudi njegov občutek, da mu vse pripada. Upam, da ta obsodba pošilja jasno sporočilo, da nihče ni nad zakonom, ne glede na to, kako slaven ali vpliven je,« je dodal. Igralec je štiri kazniva dejanja storil med letoma 2005 in 2009 na različnih lokacijah, med drugim na radijski postaji, na prizorišču snemanja DVD-ja in na domačem naslovu. Tožilstvo je igralca opisalo kot »brezobzirnega, preračunljivega in manipulativnega« spolnega plenilca. Sodnik Joel Bennathan je 51-letnega igralca posvaril, da mu grozi dolgotrajna zaporna kazen.

Brand je glede vseh obtožb izjavil, da ni kriv, in pojasnil, da je imel, čeprav je bil v preteklosti spolno promiskuiteten, vedno spolne odnose, ki so temeljili na privolitvi, je še poročala AFP.

V procesu, ki se je začel 12. oktobra, je Brand po pisanju britanskega BBC poroti povedal, da je obtožbe doživljal kot »globoko travmatične« in da so nanj imele »uničujoč« vpliv. Njegov zagovornik pa je v zaključnem govoru dejal, da »ni dokazov, da bi bil nekakšen psihopat, ki posiljuje ljudi in misli, da je to nekaj normalnega«.

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu in ima še vedno milijone spletnih oboževalcev. Nastopil je v filmih, kot so Superžur in Pozabi Saro režiserja Nicholasa Stollerja, filmu Jaz, baraba, ki sta ga režirala Chris Renaud in Pierre Coffin, ter njegovih nadaljevanjih.