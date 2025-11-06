Igralec Jesse Eisenberg bo po krvi daroval še ledvico

Igralec Jesse Eisenberg, ki mu je vloga v filmu Socialno omrežje, v katerem je igral Marka Zuckerberga, (so)ustanovitelja podjetja Meta Platforms, Inc. (prej Facebook), prinesla nominacije za oskarja, zlati globus in bafto, je razkril, da bo neznancu daroval ledvico. Igralec in režiser je za NBC-jev Today povedal, da se bo to zgodilo že čez nekaj tednov.

»Očitno gre za decembrski altruizem. Zelo sem vesel, da bom lahko nekomu pomagal,« je na vprašanje, zakaj se je tako odločil, odgovoril igralec. Dvainštiridesetletni Eisenberg, ki redno daruje kri, je dodal, da je o tem že dolgo razmišljal, vendar je misel šele zdaj začel uresničevati, saj je moral opraviti različne preglede, da so zdravniki potrdili, da je ustrezen darovalec. Povedal je tudi, da je o tem javno spregovoril, ker bi rad, da bi se za to odločilo čim več ljudi.

Septembra so v ljubljanskem kliničnem centru izvedli prvo robotsko presaditev ledvice z živo darovalko pri nas. FOTO: Nansan Houn/Getty Images

Znanih, ki so darovali organe, je sicer malo, menda sta Natasha Richardson in Jerry Orbach postala darovalca po svoji smrti. Leta 2017 je igralka in pevka Selena Gomez prejela ledvico svoje prijateljice Francie Raisa. Tudi Tracy Morgan, George Lopez, Neil Simon in Tina Turner so prejeli darovane ledvice.

Eisenberg sicer zasluge za velik del svojega idealizma in aktivizma pripisuje svoji ženi, učiteljici in dobrodelni delavki Anni Strout. Njena mati je vodila zavetišče za žrtve nasilja v družini, ki sta ga Eisenberg in Stroutova odločno podpirala.

Letos je bil Eisenberg nominiran za oskarja za scenarij za film Resnična bolečina, ki je Kieranu Culkinu prinesel nagrado za najboljšega stranskega igralca. Film so označili za umetnino in najinteligentnejšo komedijo, ki govori o dveh prijateljih. Trenutno promovira tretji del filma o čarovniškem ropu Zdaj me vidiš. Prejšnji teden je povedal, da ne bo sodeloval v drugem delu filma Socialno omrežje; vlogo Marka Zuckerberga je prevzel Jeremy Strong.

V Sloveniji imamo eno najkrajših čakalnih dob

V ZDA je trenutno na seznamu za presaditev več kot 100.000 ljudi, pri čemer vsak dan zaradi pomanjkanja organov umre približno 12 ljudi. V Sloveniji imamo eno najkrajših čakalnih dob med državami Eurotransplanta. Na presaditev ledvice se v povprečju čaka 12 mesecev, na srce osem, na pljuča šest mesecev in na jetra okoli tri mesece. V Sloveniji je bilo doslej opravljenih skoraj 1400 presaditev ledvic, od tega nekaj več kot 130 ledvic živega darovalca.

»Ker se v zadnjih desetletjih kakovost ledvic umrlih darovalcev zaradi staranja prebivalstva zahodne Evrope postopno zmanjšuje, smo v Sloveniji leta 2016 obudili program presajanja ledvic živih darovalcev. V vseh sedmih primerih presaditve ledvice živega darovalca, ki smo jih opravili od leta 2016, so ledvico prejemnikom darovali starši,« piše na spletni strani postanidarovalec.si.