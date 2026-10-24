Igralec razkril bizarno družinsko zgodbo: »Z bratom sva otroka incesta.«

O igralcu Dylanu Sprousu se te dni govori predvsem zato, ker je postal oče, ter zaradi nastopa njegove žene Barbare Palvin na modni reviji znamke Victoria’s Secret, le šest tednov po porodu. Zdaj pa je v ospredje prišla povsem nova in precej nepričakovana tema. Igralec, ki je zaslovel z nastopi v serijah na Disneyjevem kanalu, je namreč v enem od podkastov razkril, da sta z bratom dvojčkom Colom Sprousom otroka incesta.

»Odkril sem veliko družinskih članov, ki jih, presenetljivo, še nikoli nisem spoznal, saj je očetova stran družine precej razdeljena. Začel sem se pogovarjati z njimi in primerjati podatke,« je povedal v podkastu Wildmen. S pomočjo programa Ancestry, ki omogoča raziskovanje družinskega drevesa in porekla, je ugotovil, da sta se družinski liniji njegove matere in očeta prepletli že v 19. stoletju v Kaliforniji. Nekateri njuni predniki naj bi bili namreč med seboj poročeni.

»Nato so se njihove poti razšle, pozneje sta se družinski liniji prek moje mame in očeta znova povezali,« je razkril igralec. Dylan je povedal, da je poklical brata Cola, da bi mu sporočil to novico, ki jo je opisal kot noro. Toda Cole, ki je od brata mlajši 15 minut, o tem odkritju ni želel poslušati, zato je preprosto prekinil telefonski klic. Dylan in Cole Sprouse sta se rodila leta 1992 v Italiji. Njuna starša, Matthew Sprouse in Melanie Wright, sta se ločila, ko sta bila dečka stara dve leti.

Slavna že kot otroka

Njuna mati ju je kmalu začela voditi na avdicije, tako sta začela služiti denar. Nastopila sta v filmu Veliki očka ter v serijah z izvirnimi naslovi The Suite Life of Zack & Cody in The Suite Life on Deck. Pozneje sta se vsak zase posvetila tudi drugim uspešnim projektom. Toda mati si je prisvojila ves njun zaslužek, zato je oče pozneje dobil polno skrbništvo nad dečkoma in brata sta mamo izključila iz življenja. Cole je nekoč dejal, da je njegova mama čudovita in umetniško nadarjena oseba, vendar jo je opisal tudi kot finančno najbolj neodgovorno žensko vseh časov.

Cole Sprouse se je odzval na razkritje

Potem ko je njegov brat Dylan spregovoril o zanimivi in nenavadni družinski zgodovini, se je Cole oglasil na instagramu. Zapisal je, da ga nobeno medijsko usposabljanje ne bi moglo pripraviti na takšen naslov ob desetih zjutraj. Dodal je še, da je znova prišel tisti čas v letu, ko ga označujejo posamezniki, ki ne vedo, s katerim od bratov Sprouse je poročena Barbara Palvin. Ta je žena Dylana Sprousa, ne njegovega brata Cola.