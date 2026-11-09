Igralec Russell Brand izvedel slabo novico: znano, za koliko let mora v zapor

Britanski komik in igralec Russell Brand (51) je po poročanju CNN-a v ponedeljek na londonskem sodišču dočakal sodbo, ki ga bo za dolgo poslala za rešetke. Zaradi posilstva 21-letne ženske leta 2009 in spolnih napadov na še tri ženske ga je sodišče obsodilo na deset let in šest mesecev zapora. Sodnik Joel Bennathan mu ob izreku kazni ni prizanašal. »Bili ste pametni, v očeh mnogih zabavni in karizmatični,« mu je dejal po poročanju CNN-a in dodal: »Toda postali ste tudi spolni plenilec.« Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, Brand ni pokazal nobenih čustev, ko je sodnik Bennathan danes izrekel sodbo.

Ob razglasitvi odločitve zaprl oči

Da bo obsojen, je Brand izvedel že prejšnji teden, danes pa je izvedel, kako dolgo časa bo v zaporu. Brand je ob razglasitvi odločitve prejšnji teden zaprl oči, a ni pokazal nobenih čustev. Oproščen je bil dveh obtožb posilstva in ene obtožbe poskusa nespodobnega napada. Po razglasitvi sodbe je londonska policija izrazila priznanje »izjemnemu pogumu, vztrajnosti in odločnosti žensk, ki so se izpostavile in prijavile, kaj se jim je zgodilo«.

Igralec je štiri kazniva dejanja storil med letoma 2005 in 2009 na različnih lokacijah, med drugim na radijski postaji, na prizorišču snemanja DVD-ja in na domačem naslovu. Tožilstvo je igralca opisalo kot »brezobzirnega, preračunljivega in manipulativnega« spolnega plenilca. Sodnik Bennathan je 51-letnega igralca posvaril, da mu grozi dolgotrajna zaporna kazen. Brand je glede vseh obtožb izjavil, da ni kriv, in pojasnil, da je imel, čeprav je bil v preteklosti spolno promiskuiteten, vedno spolne odnose, ki so temeljili na privolitvi, je poročala AFP. Brand je delal za velike britanske medijske hiše, od Channel 4 do MTV, imel je tudi svojo radijsko oddajo na BBC. Sodišče ga je spoznalo za krivega spolnih napadov na delavko MTV, delavko Channel 4 in zaposleno na Radiu Capital ter posilstva oboževalke.