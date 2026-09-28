Zvezdnica spet dviguje prah, še bolj kot filmi odmevajo njena razmerja

Dakota Johnson ima za seboj nadvse burno ljubezensko obdobje, toda to je že preteklost. Njeno zasebno življenje je zdaj spet pod drobnogledom. Junija lani se je po skoraj osmih letih razšla s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom. Par je imel razmerje z več prekinitvami, kljub temu naj bi bila več let zaročena. Johnsonova je nato nekaj časa preživljala z glasbenikom Tuckerjem Pillsburyjem, bolj znanim kot Role Model. Prvič so ju opazili skupaj konec leta 2025, spomladi letos pa so viri za revijo People potrdili, da ne gre več zgolj za bežno romanco. Avgusta je udarila novica, da je tudi te zveze nepreklicno konec. Še več, neki vir je za revijo povedal, da sta se razšla »že pred časom«.

Zdaj je v središču pozornosti glasbenik in igralec Machine Gun Kelly (MGK) s pravim imenom Colson Baker. Ameriški mediji v teh dneh poročajo, da naj bi se Dakota in MGK resneje videvala, spoznala naj bi se julija na poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja.

Junija lani se je po skoraj osmih letih razšla s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Johnsonova je bila 22. septembra v Milanu, kjer je MGK nastopil na modnem dogodku Vogue World. Toda igralka govoric takrat ni potrdila. Nasprotno, v zadnjem pogovoru za Vogue je dala vedeti, da jo nenehno ugibanje o njenem ljubezenskem življenju že pošteno utruja. Povedala je, da se na spletu vsak dan pojavi kaj smešnega, in dodala, da lahko že ena sama navadna večerja z menedžerjem ali odvetnikom sproži zgodbo o »skrivnostnem moškem«.

Da pa ima z glasbeniki očitno posebno zgodbo, se je pošalila tudi sama. Za Vogue jih je opisala kot precej zapletene partnerje. Pred Martinom je bila namreč povezana tudi z Matthewom Hittom, pevcem skupine Drowners. Šestintridesetletnica ima sicer polne roke dela. V Londonu je pred dnevi predstavljala svoj novi film Verity, v katerem igra z Anne Hathaway in Joshem Hartnettom, pred kratkim pa je končala snemanje filma Three Incestuous Sisters.

Slavno družinsko drevo

Dakota je sicer odrasla v eni najbolj znanih hollywoodskih družin. Njena mama je igralka Melanie Griffith, zvezdnica filmov Delovno dekle, Lolita in Something Wild, oče je slavni Don Johnson, ki je zaslovel kot Sonny Crockett v kultni seriji Miami Vice. Že kot otrok je od blizu spremljala svet snemanj in medijske pozornosti. Prvič se je v filmu pojavila leta 1999 v drami Crazy in Alabama, kjer je igrala ob mami in polsestri Stelli Banderas, film pa je režiral njen takratni očim Antonio Banderas.

Slavna igralka je tudi Melaniejina mama in Dakotina babica Tippi Hedren (desno). FOTO: Guliver/Cover Images

Njeno družinsko drevo je še bolj hollywoodsko, babica po materini strani je igralka Tippi Hedren, znana predvsem po Hitchcockovih Pticah.

Kljub slavnemu priimku pa Dakota že leta poudarja, da želi svojo kariero graditi sama. Danes je igralka in producentka, slavo pa seveda spremlja tudi druga plat: zanimanje za njene zveze je skoraj tako veliko kot zanimanje za njene filme. In čeprav tabloidi že pišejo o novem ljubezenskem poglavju z MGK, Johnsonova za zdaj ostaja previdna. Potrditve, da sta par, namreč še vedno ni.