Igralka Katy Perry obtožila spolnega napada

Igralka Ruby Rose je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je pevko Katy Perry obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil pred 20 leti. Avstralska igralka in manekenka, ki je znana po vlogi v seriji Oranžna je nova črna, se je med komentarji odzvala na članek, ki opisuje pevkino reakcijo na nastop Justina Bieberja na festivalu Coachella, kjer je zapisala: »Katy Perry me je spolno napadla v nočnem lokalu v Melbournu. Koga briga, kaj si ona misli?« Štiridesetletna igralka je nato v ločenem komentarju dodala, da je bila takrat komaj v zgodnjih 20. letih in je trajalo skoraj dve desetletji, da je javno spregovorila o tem. »Čeprav sem hvaležna, da sem potrpela toliko časa, da sem našla svoj glas, je to dokaz, kakšen vpliv imata travma in spolni napad,« je še zapisala.

Pevkin tiskovni predstavnik je v izjavi za medije igralkine obtožbe že zanikal: »Obtožbe Ruby Rose o Katy Perry, ki krožijo po družbenih medijih, niso le napačne, so nevarne in nepremišljene laži. Gospa Rose je v preteklosti na družbenih omrežjih že obtožila več ljudi, ki pa so njene besede zanikali.« Igralka je v svojem zapisu nazorno opisala domnevni napad, nato pa dodala, da ji je kot ženski iz nešteto razlogov stokrat težje obtožiti drugo žensko nasilja in spolne zlorabe, kot če bi jo napadel moški. »Perryjeva ima vso pravico, da me zaradi teh komentarjev toži, a me ne bo, ker se je napad zares zgodil, jaz pa imam fotografije, in ker se je zgodil v javnosti, obstaja tudi veliko prič. V minulih letih pa se je zgodilo še več stvari kot samo neumna pesem, o čemer si ne želi, da bi spregovorila. Obvlada manipulacijo,« je zapisala in dodala, da je pevka pred desetletjem napisala in podpisala priporočilna pisma za njen ameriški vizum.