ČASTITLJIVA STAROST

Igralka, ki je bežala pred ptiči, praznuje 96 let: »Hitchcock ji je uničil kariero, ker ni hotela spati z njim«

Tippi Hedren naj bi bolehala za demenco, a njena hčerka Melanie Griffith trdi, da je zdrava.
Melanie Griffith in Tippi Hedren FOTO: Guliver/cover Images
Melanie Griffith in Tippi Hedren FOTO: Guliver/cover Images
A. B.
 27. 1. 2026 | 15:15
2:52
A+A-

Tippi Hedren, ameriška igralka, ki je zaslovela z glavno vlogo v filmu Ptiči Alfreda Hitchcocka, je prejšnji ponedeljek praznovala 96 let. Rojstni dan je po poročanju New York Posta praznovala skupaj z družino Los Angelesu. Paparaci so jo ujeli pred hišo njene hčerke Melanie Griffith. Slavna igralka se je pred leti povsem umaknila iz javnosti, zato je njena tokratna fotografija še toliko bolj pomembna za njene oboževalce.

Je srečna, zdrava in živahna!!

Pred dvema letoma je Daily Mail poročal, da se Hedrenova bori z demenco. Za to diagnozo je takrat izvedel španski novinar Gustavo Egusquiza, ki je z njo želel napraviti intervju. Igralkina ekipa naj bi mu povedala, da je ni več mogoče intervjuvati, ker ima demenco in se sploh ne spomni svoje kariere. Januarja lani je njena hčerka, ki je prav tako igralka, na Instagramu delila rojstnodnevno objavo za svojo mater in zapisala, da je zdrava. »Moja čudovita mama je včeraj dopolnila 95 let!« je zapisala ob posnetku Hedrenove, ko je ta upihnila svečke na svoji rojstnodnevni torti. »Je srečna, zdrava in živahna!!« je dodala Griffithova. Hedrenovo, ki je bila tudi manekenka, je odkril Hitchcock med nastopom v televizijski reklami. Z vlogo v njegovih filmih Ptiči iz leta 1963 in Marnie iz leta 1964 je požela pohvale kritikov. Za svojo vlogo v Ptičih je prejela tudi zlati globus za novo zvezdo leta. Gledalcem je v spominu najbolj ostal prizor iz filma, ko sredi ulice beži pred jato napadalnih ptičev. Pa tudi zadnji prizor filma na podstrešju hiše, ko jo ptiči poškodujejo do krvi. V spominih z naslovom Tippi, ki jih je izdala leta 2016, je Hedrenova slavnega režiserja, ki se je v filmsko zgodovino zapisal tudi z grozljivko Psiho iz leta 1960, obtožila spolnega napada. Njena vnukinja Dakota Johnson je Hitchcocka ostro kritizirala tudi leta 2021. Obtožila ga je, da je Hedrenovi uničil kariero.

»Vedno je bila zelo iskrena in odločna glede tega, kako se je postavila zase. To je tudi storila,« je povedala o svoji babici med njenim nastopom v podkastu Awards Chatter Hollywood Reporterja. »Hitchcock ji je uničil kariero, ker ni hotela spati z njim, on pa jo je teroriziral,« je nadaljevala. »Za to nikoli ni odgovarjal.« Hitchcock je umrl 29. aprila 1980 v Los Angelesu.

Alfred Hitchcock med snemanjem filma Ptiči.
Alfred Hitchcock med snemanjem filma Ptiči.

Več iz teme

Melanie GriffithTippi HedrenAlfred Hitchockrojstni dan
