  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODKRITO

Igralka Linda Evans razkrila, kaj se je v resnici dogajalo v zakulisju snemanja kultne Dinastije

Mineva 45 let od predvajanja prve epizode serije Dinastija.
M. Fl.
 15. 3. 2026 | 13:25
5:57
A+A-

Pred kratkim je minilo 45 let, odkar je na male zaslone prvič prišla ameriška televizijska serija Dinastija in postala eden največjih fenomenov popularne kulture osemdesetih let. V središču glamurozne zgodbe o bogastvu, moči in družinskih spletkah je bila kot Krystle Carrington, druga žena naftnega magnata Blaka Carringtona, ki ga je igral John Forsythe, igralka Linda Evans. Krystle je v svetu razkošja ter neusmiljenih poslovnih spopadov predstavljala utelešenje elegance, mirnosti in moralne moči.

Njena največja nasprotnica v seriji je bila Alexis Carrington, Blakova nekdanja žena, ki jo je upodabljala Joan Collins: manipulativna, ostra in nepopustljiva ženska, ki se po letih odsotnosti vrne, da bi ponovno prevzela vpliv nad družino in bogastvom. Joan Collins se je seriji pridružila leto dni po začetku predvajanja, to se je začelo 12. januarja 1981, in s svojim likom povzročila pravi kaos.

Spor med Krystle in Alexis je bil temelj drame v seriji, scenaristi pa so ga spremenili v pravi spektakel: od ostrih besednih spopadov do legendarnih fizičnih pretepov. Najbolj znan prizor se je zgodil leta 1983, ko se junakinji stepeta v bazenu. Ta scena je postala ena najbolj gledanih v zgodovini televizijskih nadaljevank in je dodatno spodbudila medijske zgodbe o rivalstvu med igralkama.

Pred nedavnim pa je Linda Evans v intervju za revijo Hello pojasnila, da je bil spor izključno na zaslonu. Priznala je, da so bile številne zgodbe o njunem domnevnem konfliktu v resničnem življenju predvsem medijska konstrukcija, ki je pomagala ohranjati visoko gledanost. »Veliko tega, o čemer so pisali, se v resnici nikoli ni zgodilo,« je povedala igralka. »Ljudem je bilo vznemirljivo misliti, da se prepirava tudi, ko kamere ugasnejo. V zasebnem življenju se nikoli nisva sprli. Na zaslonu sva imeli veliko sporov, ker je to zahteval scenarij, vendar nikoli nisva imeli nobenega obračuna.«

Nasprotno, pravi, da je bila Joan Collins zunaj snemalnih prizorišč vedno prijazna. »Bila sem navdušena, ko je Joan dobila vlogo. Pomislila sem: ‘Moj bog, producent Aaron Spelling izbira ženske naših let.’ To je bilo odlično. Takrat v Hollywoodu ni bilo veliko ljudi, ki bi razmišljali tako.« Serija Dinastija je hitro postala globalni televizijski fenomen, gledalce pa je očarala z razkošnimi kostumi, dramatičnimi zapleti in spektakularnimi prizori. Evansova se še danes z nasmehom spominja, kako so bili scenariji včasih tako neverjetni, da se je ob njih čudila.

»Ležiš doma v postelji in bereš scenarij za naslednjo epizodo, potem pa si rečeš: ‘Počakaj malo, kaj pa je to?’« Eden najbolj nepozabnih prizorov se je zgodil ob koncu pete sezone, med poroko članice družine Carrington s princem iz izmišljene države. Medtem ko mladoporočenca izgovarjata poročne zaobljube, skozi okna cerkve vdrejo oboroženi napadalci in začne se pokol. »Bili smo šokirani. Pomislili smo: ‘Ali bomo res snemali kaj takega?’« se spominja Evansova. Poleg dramatičnih zapletov je serija zaznamovala tudi modo osemdesetih. Krystle Carrington je nosila razkošne večerne obleke, krznene plašče in elegantne kostime z bleščicami in volančki, proračun za garderobo pa je bil skoraj neomejen.

»Podložena ramena v suknjičih, plaščih ali oblekah, so ostala še leta moderna. Kar zadeva oblačil, je bil to sanjski svet vsake ženske,« je dejala Evansova. Kostumograf Nolan Miller ji je celo rekel, da lahko med nakupovanjem na Beverly Hillsu preprosto izbere oblačila, ki so ji všeč, in prosi trgovce, naj jih pošljejo na snemanje. »Tako sem hodila po trgovinah in govorila: ‘To mi je všeč, ali lahko pošljete na snemanje?’ To so bile sanje vsake ženske: dobiti, kar koli si želiš, in to tudi nositi.« Linda Evans se je rodila leta 1942 v Hartford v ameriški zvezni državi Connecticut kot Linda Evenstad. Njena starša sta bila profesionalna plesalca, družina pa se je že v njenem otroštvu preselila v Kalifornijo.

Na ure igre se je vpisala kot zelo sramežljivo dekle, da bi pridobila več samozavesti, a kmalu je postalo jasno, da jo čaka igralska kariera. Prvo večjo vlogo je dobila sredi šestdesetih v seriji The Big Valley, kjer je igrala Audro Barkley. V sedemdesetih letih je nadaljevala televizijsko in filmsko kariero ter nastopila ob številnih znanih igralcih, med njimi tudi ob Stevom McQueenom.

Toda prav Dinastija je za vedno zaznamovala njeno kariero. Za vlogo Krystle Carrington je prejela zlati globus in več drugih nagrad, njen lik pa je postal simbol glamurja televizije osemdesetih let. Po koncu serije v poznih osemdesetih se je postopoma umaknila iz igranja. Posvetila se je osebnemu razvoju, pisanju in zdravemu življenju. Zadnja desetletja živi daleč od Hollywooda, na velikem posestvu v zvezni državi Washington, obdana z družino in naravo. Pogosto pravi, da ji je prav takšno mirno življenje prineslo ravnovesje, ki ga v svetu zabavljaštva nikoli ni imela. Danes, štiri desetletja in pol po začetku Dinastije, Linda Evans ostaja eno zaščitnih obrazov televizije osemdesetih.

 Medtem ko so njeni televizijski spori z Alexis Carrington že zdavnaj postali legenda popkulture, igralka na to obdobje gleda z veliko nostalgije. »To je bil poseben čas, poln veselja in energije,« pravi danes. »Ko pogledam nazaj, se zavedam, kako edinstvena izkušnja je bila.«

ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ISKRENO O ŽIVLJENJU

Renata Bohinc Zorko: »Naučila sem se živeti s tem, da ne moreš vsem ugajati« (Suzy)

Nekdanja manekenka in mama treh otrok odkrito govori o življenju v javnosti, ljubezni s Primožem Peterko, novem zakonu z glasbenikom Binetom Zorkom ter o tem, zakaj preteklosti ne bi nikoli izbrisala.
Tomaž Mihelič15. 3. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
USPOSABLJANJE PILOTOV

Od ponedeljka bo na slovenskem nebu glasno! Razlog je tole

Piloti 152. letalske eskadrilje SV bodo nizko letenje izvajali z letali PC-9M Hudournik v štirih smereh, vzleteli in pristali pa bodo na letališču Cerklje ob Krki.
15. 3. 2026 | 12:45
12:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SPLETNA PREVARA

Romanca jo je drago stala! 80-letnica dve leti nakazovala denar »vojaku«, nato ugotovila, da ...

Storilci romantičnih goljufij v komunikaciji izražajo močna čustva do žrtve, potem ko pridobijo njeno zaupanje, pa od nje zahtevajo denar, darila ali podatke o bančnih karticah.
15. 3. 2026 | 12:11
11:35
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Matjaž iz Poroke na prvi pogled: »Vlogo bi lahko odigral do konca, pa sem se raje odločil biti iskren« (VIDEO)

V drugem delu pete epizode Reality Checka se je odprl Matjaž Gorkič, katerega odločitev o nenadnem zaključku obetavnega odnosa z nevesto Mili Šef je dobesedno šokirala zvesto publiko letošnje sezone Poroke na prvi pogled. Matjaž priznava, da si želi postati boljši partner, vendar da bo pot do tam še dolga.
15. 3. 2026 | 11:35
11:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLOČIN

Grozljiv zločin pri sosedih: Hrvat z nožem ubil Afganistanca, drugega zabodel v vrat, ženi napovedal morijo

Storilec je s kraja napada pobegnil, a ga je policija nekaj kasneje aretirala.
15. 3. 2026 | 11:21
11:09
Novice  |  Slovenija
VELIKONOČNI PIRHI

Naj pirhi že tridesetič: pošljite svoje velikonočne umetnine

Začel se je jubilejni nagradni natečaj Slovenskih novic, ki že tri desetletja spodbuja ustvarjanje in ohranjanje velikonočne dediščine.
15. 3. 2026 | 11:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki