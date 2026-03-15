Igralka Linda Evans razkrila, kaj se je v resnici dogajalo v zakulisju snemanja kultne Dinastije

Pred kratkim je minilo 45 let, odkar je na male zaslone prvič prišla ameriška televizijska serija Dinastija in postala eden največjih fenomenov popularne kulture osemdesetih let. V središču glamurozne zgodbe o bogastvu, moči in družinskih spletkah je bila kot Krystle Carrington, druga žena naftnega magnata Blaka Carringtona, ki ga je igral John Forsythe, igralka Linda Evans. Krystle je v svetu razkošja ter neusmiljenih poslovnih spopadov predstavljala utelešenje elegance, mirnosti in moralne moči.

Njena največja nasprotnica v seriji je bila Alexis Carrington, Blakova nekdanja žena, ki jo je upodabljala Joan Collins: manipulativna, ostra in nepopustljiva ženska, ki se po letih odsotnosti vrne, da bi ponovno prevzela vpliv nad družino in bogastvom. Joan Collins se je seriji pridružila leto dni po začetku predvajanja, to se je začelo 12. januarja 1981, in s svojim likom povzročila pravi kaos.

Spor med Krystle in Alexis je bil temelj drame v seriji, scenaristi pa so ga spremenili v pravi spektakel: od ostrih besednih spopadov do legendarnih fizičnih pretepov. Najbolj znan prizor se je zgodil leta 1983, ko se junakinji stepeta v bazenu. Ta scena je postala ena najbolj gledanih v zgodovini televizijskih nadaljevank in je dodatno spodbudila medijske zgodbe o rivalstvu med igralkama.

Pred nedavnim pa je Linda Evans v intervju za revijo Hello pojasnila, da je bil spor izključno na zaslonu. Priznala je, da so bile številne zgodbe o njunem domnevnem konfliktu v resničnem življenju predvsem medijska konstrukcija, ki je pomagala ohranjati visoko gledanost. »Veliko tega, o čemer so pisali, se v resnici nikoli ni zgodilo,« je povedala igralka. »Ljudem je bilo vznemirljivo misliti, da se prepirava tudi, ko kamere ugasnejo. V zasebnem življenju se nikoli nisva sprli. Na zaslonu sva imeli veliko sporov, ker je to zahteval scenarij, vendar nikoli nisva imeli nobenega obračuna.«

Nasprotno, pravi, da je bila Joan Collins zunaj snemalnih prizorišč vedno prijazna. »Bila sem navdušena, ko je Joan dobila vlogo. Pomislila sem: ‘Moj bog, producent Aaron Spelling izbira ženske naših let.’ To je bilo odlično. Takrat v Hollywoodu ni bilo veliko ljudi, ki bi razmišljali tako.« Serija Dinastija je hitro postala globalni televizijski fenomen, gledalce pa je očarala z razkošnimi kostumi, dramatičnimi zapleti in spektakularnimi prizori. Evansova se še danes z nasmehom spominja, kako so bili scenariji včasih tako neverjetni, da se je ob njih čudila.

»Ležiš doma v postelji in bereš scenarij za naslednjo epizodo, potem pa si rečeš: ‘Počakaj malo, kaj pa je to?’« Eden najbolj nepozabnih prizorov se je zgodil ob koncu pete sezone, med poroko članice družine Carrington s princem iz izmišljene države. Medtem ko mladoporočenca izgovarjata poročne zaobljube, skozi okna cerkve vdrejo oboroženi napadalci in začne se pokol. »Bili smo šokirani. Pomislili smo: ‘Ali bomo res snemali kaj takega?’« se spominja Evansova. Poleg dramatičnih zapletov je serija zaznamovala tudi modo osemdesetih. Krystle Carrington je nosila razkošne večerne obleke, krznene plašče in elegantne kostime z bleščicami in volančki, proračun za garderobo pa je bil skoraj neomejen.

»Podložena ramena v suknjičih, plaščih ali oblekah, so ostala še leta moderna. Kar zadeva oblačil, je bil to sanjski svet vsake ženske,« je dejala Evansova. Kostumograf Nolan Miller ji je celo rekel, da lahko med nakupovanjem na Beverly Hillsu preprosto izbere oblačila, ki so ji všeč, in prosi trgovce, naj jih pošljejo na snemanje. »Tako sem hodila po trgovinah in govorila: ‘To mi je všeč, ali lahko pošljete na snemanje?’ To so bile sanje vsake ženske: dobiti, kar koli si želiš, in to tudi nositi.« Linda Evans se je rodila leta 1942 v Hartford v ameriški zvezni državi Connecticut kot Linda Evenstad. Njena starša sta bila profesionalna plesalca, družina pa se je že v njenem otroštvu preselila v Kalifornijo.

Na ure igre se je vpisala kot zelo sramežljivo dekle, da bi pridobila več samozavesti, a kmalu je postalo jasno, da jo čaka igralska kariera. Prvo večjo vlogo je dobila sredi šestdesetih v seriji The Big Valley, kjer je igrala Audro Barkley. V sedemdesetih letih je nadaljevala televizijsko in filmsko kariero ter nastopila ob številnih znanih igralcih, med njimi tudi ob Stevom McQueenom.

Toda prav Dinastija je za vedno zaznamovala njeno kariero. Za vlogo Krystle Carrington je prejela zlati globus in več drugih nagrad, njen lik pa je postal simbol glamurja televizije osemdesetih let. Po koncu serije v poznih osemdesetih se je postopoma umaknila iz igranja. Posvetila se je osebnemu razvoju, pisanju in zdravemu življenju. Zadnja desetletja živi daleč od Hollywooda, na velikem posestvu v zvezni državi Washington, obdana z družino in naravo. Pogosto pravi, da ji je prav takšno mirno življenje prineslo ravnovesje, ki ga v svetu zabavljaštva nikoli ni imela. Danes, štiri desetletja in pol po začetku Dinastije, Linda Evans ostaja eno zaščitnih obrazov televizije osemdesetih.

Medtem ko so njeni televizijski spori z Alexis Carrington že zdavnaj postali legenda popkulture, igralka na to obdobje gleda z veliko nostalgije. »To je bil poseben čas, poln veselja in energije,« pravi danes. »Ko pogledam nazaj, se zavedam, kako edinstvena izkušnja je bila.«