Igralka z vročim posnetkom sesula splet, v čipkastem perilu pokazala vse (VIDEO)

Hollywoodska igralka Sydney Sweeney je znova prišla v središče pozornosti, potem ko je na družbenih omrežjih objavila video, ki je v kratkem času pritegnil ogromno število ogledov in odzivov. Zvezdnica, ki velja za eno najbolj privlačnih mladih igralk, je predstavila novo kolekcijo svoje znamke spodnjega perila, pri tem pa pozirala v belem čipkastem bodiju. Z drznim slogom in zapeljivimi kadri je sprožila plaz komentarjev svojih sledilcev.

Bodi iz čudovite bele čipke je posebno pozornost pritegnil zaradi globokega dekolteja. Kombinacijo je dopolnila z belimi čipkastimi nogavicami do kolen, medtem ko so spuščeni blond lasje še dodatno poudarili glamurozno vzdušje fotografiranja in snemanja.

Ob objavi je sledilce na kratko vprašala, ali so si že ogledali novo kolekcijo njene znamke, odzivi pa niso izostali. V komentarjih so se vrstile pohvale na račun njenega videza in stajlinga, mnogi pa so sporočili, da je to ena njenih najbolj opaznih izdaj v zadnjem času. Video je v kratkem času zbral veliko število všečkov in delitev ter potrdil, da Sydney Sweeney še vedno uspe pritegniti pozornost z vsako novo objavo, poroča Informer.rs.