Igralko znane serije in otroka pokopal na vrtu, pred tem jih je potolkel s sekiro (FOTO)

Igralka Sian Blake, ki je v priljubljeni britanski seriji EastEnders upodobila pevko Frankie Pierre, je skupaj s svojima otrokoma postala žrtev enega najbolj pretresljivih umorov v Veliki Britaniji. Tričlansko družino je decembra 2015 s sekiro in nožem umoril njen partner in oče otrok Arthur Simpson-Kent, nato pa jih je pokopal v plitvih grobovih na domačem vrtu. Nekdanji detektiv londonske policije je primer opisal kot enega najbolj grozljivih v svoji karieri.

Tragedija se je začela, ko so 43-letni igralki diagnosticirali bolezen motoričnega nevrona. Ker se ji je zdravje hitro slabšalo, se je odločila zapustiti svojega partnerja, sicer priložnostnega preprodajalca drog, ki jo je močno nadzoroval. S sinovoma, osemletnim Zacharyjem in štiriletnim Amonom, se je nameravala preseliti k svoji materi. A ko se je vrnila domov, da bi izvedla selitev, se je zgodilo nepojmljivo. Simpson-Kent je kasneje trdil, da se mu je »strgalo«, in je s kuhinjsko sekiro od zadaj napadel Sian, ki se zaradi bolezni ni mogla braniti. Z enakim orodjem in nožem je nato usmrtil še oba dečka. Obdukcija in sodna preiskava sta razkrili izjemno surovost dejanja. Sodnik je ob izreku sodbe poudaril: »Dokazi potrjujejo, da je obtoženi svoje žrtve umoril zaporedoma, najprej Sian Blake in nato oba dečka, pri čemer je uporabil močne, ponavljajoče se udarce s topim predmetom ter nato še rezilo, da bi zagotovil njihovo smrt.«

Po zločinu se je morilec hladnokrvno lotil prikrivanja sledi. Trupla je zavil v plastiko in jih pokopal na vrtu, hišo temeljito očistil ter deloma prebelil, z igralkinega telefona pa je sorodnikom pošiljal sporočila in se pretvarjal, da je ona. Policiji je ob prvem obisku lažnivo zatrdil, da je Sian odpotovala k prijateljici. Kmalu zatem je pobegnil v Gano, kjer je po pričevanjih očividcev brez kančka obžalovanja praznoval novo leto ter se zabaval, preden ga je organom pregona uspelo izslediti.

Po izročitvi Veliki Britaniji je krivdo priznal in skušal dejanje upravičiti s trditvijo, da je šlo za »uboj iz usmiljenja«, kar pa je sodišče zavrnilo. Sodnik mu je izrekel dosmrtni zapor brez možnosti izpustitve. Sianina mati je po koncu sojenja morilca označila za »zlobno pošast« ter dodala, da njena družina prestaja dosmrtno kazen, saj je njihovo življenje postalo neprekinjena nočna mora.