Igralska kariera Martina Shorta: med genialnostjo in polomi (FOTO)

»Moja kariera je bila v 80 odstotkih polom,« pravi 76-letni kanadski komik Martin Short, ki pogosto razdvaja občinstvo. Za nekatere je genialen komik, za druge eden najbolj zoprnih igralcev na svetu. O obeh plateh pripoveduje Netflixov dokumentarec Marty, Life is Short (Marty, življenje je kratko), pod katerega se je podpisal Lawrence Kasdan, ki je med drugim režiral triler Telesna strast in grozljivko Lovec na sanje. Martin Short je priznan kanadsko-ameriški igralec, komik, pisatelj in pevec, znan po svojem delu v televizijskih oddajah, filmih in na Broadwayu. Najbolj je znan po svoji vlogi v oddaji Saturday Night Live v osemdesetih letih, po nastopih v filmih, kot sta Trije amigosi in Očarljiva zmenkarija, ter po svoji trenutni vlogi v priljubljeni seriji Only Murders in the Building, za katero je prejel več nagrad emmy.
Pravi, da mu ni do slave, želi le vztrajati in se imeti lepo.
Igralec namreč šele v poznih letih okuša resnično priznanje in slavo, prinesla pa mu jo je ravno vloga v Disneyjevi kriminalni seriji Only Murders in the Building, v kateri nastopa s Seleno Gomez in Stevom Martinom, ki je njegov dobri prijatelj. Zgodba pripoveduje o treh amaterskih detektivih, obsedenih s podkasti o resničnih zločinih.
Številni njegovi filmi so doživeli polom, čeprav bi lahko postali uspešnica. Publika je z navdušenjem sprejela komedijo Nevestin oče (1991), v kateri je igral ekscentričnega organizatorja porok Francka Eggelhofferja, nadarjenost je dokazal v črni komediji Clifford, v kateri je igral desetletnega dečka. Po ženini smrti mu je stal ob strani tudi sloviti režiser Steven Spielberg, ki ga je skrbelo, da prijatelj nikoli več ne bo zabaven in smešen. A Short se je vrgel v delo. Pravi, da mu ni do slave, želi le vztrajati in se imeti lepo. Po mnenju časnika The New Yorker je najboljši gost pogovornih oddaj vseh časov.