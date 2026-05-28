Igralska kariera Martina Shorta: med genialnostjo in polomi (FOTO)

»Moja kariera je bila v 80 odstotkih polom,« pravi 76-letni kanadski komik Martin Short, ki pogosto razdvaja občinstvo. Za nekatere je genialen komik, za druge eden najbolj zoprnih igralcev na svetu. O obeh plateh pripoveduje Netflixov dokumentarec Marty, Life is Short (Marty, življenje je kratko), pod katerega se je podpisal Lawrence Kasdan, ki je med drugim režiral triler Telesna strast in grozljivko Lovec na sanje. Martin Short je priznan kanadsko-ameriški igralec, komik, pisatelj in pevec, znan po svojem delu v televizijskih oddajah, filmih in na Broadwayu. Najbolj je znan po svoji vlogi v oddaji Saturday Night Live v osemdesetih letih, po nastopih v filmih, kot sta Trije amigosi in Očarljiva zmenkarija, ter po svoji trenutni vlogi v priljubljeni seriji Only Murders in the Building, za katero je prejel več nagrad emmy.

Pravi, da mu ni do slave, želi le vztrajati in se imeti lepo.

Igralec namreč šele v poznih letih okuša resnično priznanje in slavo, prinesla pa mu jo je ravno vloga v Disneyjevi kriminalni seriji Only Murders in the Building, v kateri nastopa s Seleno Gomez in Stevom Martinom, ki je njegov dobri prijatelj. Zgodba pripoveduje o treh amaterskih detektivih, obsedenih s podkasti o resničnih zločinih.

Trije amigosi (Three Amigos) FOTO: Dokumentacija Dela

V igralski zasedbi je tudiin že nekaj časa krožijo govorice, da se je med njima spletla romanca. A igralec, ki je od leta 2010 vdovec, je svojo zasebnost vedno skrbno varoval. Streepova in Short sta prvič sprožila govorice o zvezi leta 2024, ko sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi, pri tem pa nista skrivala naklonjenosti drug do drugega. »Nisva par, sva le zelo dobra prijatelja,« je Short takrat dejal med gostovanjem v oddaji Club Random with Bill Maher. 75-letna Meryl Streep je oktobra 2023 prek predstavnikov sporočila, da se po 45 letih zakona ločuje od kiparja. Smrt ga je spremljala od otroštva, še preden je dopolnil 20 let, je izgubil brata, mamo in očeta. Z igralkosta si ustvarila družino in posvojila tri otroke. Leta 2010 mu je za rakom na jajčnikih umrla žena Nancy. Februarja letos je v strelskem incidentu umrla njegova 42-letna posvojena hči. V mladosti je sanjal, da bo postal kanadski, a ko se je pridružil gledališki skupini, mu je kolegarekel: »Ti moraš biti igralec.«

Februarja letos je umrla njegova hči Katherine. FOTO: Dave Safley

Številni njegovi filmi so doživeli polom, čeprav bi lahko postali uspešnica. Publika je z navdušenjem sprejela komedijo Nevestin oče (1991), v kateri je igral ekscentričnega organizatorja porok Francka Eggelhofferja, nadarjenost je dokazal v črni komediji Clifford, v kateri je igral desetletnega dečka. Po ženini smrti mu je stal ob strani tudi sloviti režiser Steven Spielberg, ki ga je skrbelo, da prijatelj nikoli več ne bo zabaven in smešen. A Short se je vrgel v delo. Pravi, da mu ni do slave, želi le vztrajati in se imeti lepo. Po mnenju časnika The New Yorker je najboljši gost pogovornih oddaj vseh časov.

V komediji Nevestin oče (1991) je igral ekscentričnega organizatorja porok Francka Eggelhofferja. FOTO: Press Release