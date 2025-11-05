  • Delo d.o.o.
IZDALJ JE AVTOBIOGRAFIJO

Igralska legenda Anthony Hopkins tudi o hudiču v sebi

Oskarjevec Anthony Hopkins je izdal avtobiografijo. Nekateri so navdušeni, drugi pogrešajo več odkritosti.
Sir Anthony Hopkins bo kmalu praznoval 88 let. FOTO: Sipa Usa Sthanlee Mirador/sipa Usa Via Re
Sir Anthony Hopkins bo kmalu praznoval 88 let. FOTO: Sipa Usa Sthanlee Mirador/sipa Usa Via Re
R. D.
 5. 11. 2025 | 09:10
3:00
A+A-

Valižanski igralec in dvakratni dobitnik oskarja Anthony Hopkins je dva meseca pred 88. rojstnim dnevom (31. decembra) izdal avtobiografijo We Did Ok, Kid. Kot pravi, gre za »surovo in strastno knjigo«, a mnenja kritikov so različna.

Nekateri so razočarani, ker jim igralec ni razkril skrivnosti svoje uspešne kariere in nekaterih pomembnih filmov sploh ni omenil, drugi so navdušeni, ker knjiga omogoča vpogled v notranji svet tega velikana filmske umetnosti, ki je posnel več kot sto filmov.

Razredni klovn

Njegova življenjska pot se je začela v rodnem kraju Port Talbot v Walesu, kjer je oče delal kot pek. Fant je v šoli veljal za razrednega klovna, domače pa je spravljal ob živce s počasnostjo in zasanjanostjo. Zaradi velike glave je dobil vzdevek Slonja glava, za vedno pa si je zapomnil dedkovo izjavo, češ da je škoda, ker je ta glava tako prazna. Ko so si s šolo ogledali film Hamlet z izjemnim Laurenceom Olivierom, je bila njegova pot zapečatena. Kot piše, je takrat pri sebi sklenil: To bi rad postal.

Hopkins je bil na začetku kariere zelo naporen, k čemur je pripomogla tudi njegova odvisnost od alkohola, in znano je, da sta bila s soigralko Shirley MacLaine med snemanjem filma Dobrodošla sprememba​ (A Change of Seasons​) v zelo slabih odnosih. Vendar Hopkins temu in nekaterim drugim problematičnim odnosom v knjigi ni namenil niti besede, zato kritiki pogrešajo več odkritosti.

Navdušil je z likom Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo. FOTO: Profimedia
Navdušil je z likom Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo. FOTO: Profimedia

2 zlata kipca so mu podelili v Hollywoodu.

Po drugi strani se bralca dotaknejo poglavja, v katerih popisuje razpad dveh zakonov in reševanje iz odvisnosti od alkohola. Ko ga je leta 1975 doletela tromboza, je opustil pijačo.

Gledalci smo si ga zapomnili po številnih izjemnih vlogah. Za lik Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo in vlogo dementnega Anthonyja v filmu Oče so mu v Hollywoodu podelili zlata kipca. Kot je povedal za BBC, je pri Hannibalu intuitivno zaznal, kako ga mora upodobiti. Ne kot očitno pošast, ampak se je moral potegniti vase. »V sebi imam hudiča. Vsi ga imamo in vem, da to ljudi straši.« Jasno mu je bilo tudi, da bo ta vloga prelomna v njegovi karieri.

Leta 2003 se je tretjič poročil. Z igralko in producentko Stello Arroyave, po rodu iz Kolumbije, živita v Malibuju, Hopkins pa svoje oboževalce redno razveseljuje z objavami na Instagramu, v katerih pleše in poje, slika in se kdaj pa kdaj ponorčuje iz sester Kardashian. Od ranih let rad bere in piše poezijo. S pesmimi je sklenil tudi avtobiografijo.

Zaradi velike glave je dobil vzdevek Slonja glava.

Anthony HopkinsfilmavtobiografijaknjigaHollywoodikonaoskarji
