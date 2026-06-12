Ikona popa Patrick Bruel obdolžen posilstva in spolnega napada

Ikono francoskega popa Patricka Bruela je nedavno več žensk javno obremenilo z očitki o spolnih napadih in posilstvih, pri čemer naj bi nekatere zagrešil v 90. letih minulega stoletja. Sedeminšestdesetletnik, ki se ponaša z več najbolje prodajanimi albumi v Franciji ter 10 filmskimi vlogami, je zanikal kakršno koli krivdo.

S sodišča v pariškem predmestju Nanterre so sporočili, da je Bruel obdolžen posilstva, poskusa posilstva, spolnega napada in spolnega nadlegovanja. Tožilstvo v Nanterru je že prej sporočilo, da se očitki nanašajo na devet žrtev in so povezani z dogodki med letoma 2010 in 2019. Poleg tega so v spis dodali še očitke 13 oseb, ki se nanašajo na posilstvo, poskus posilstva, spolni napad in spolno nadlegovanje v obdobju med letoma 1992 in 2008.

Bruela, čigar obraz je v zgodnjih 90. letih krasil naslovnice najstniških revij in sprožil t. i. bruelmanijo, so pridržali v ponedeljek, nato pa je v priporu preživel 48 ur. Po izpustitvi so zanj odredili sodni nadzor, saj je sodnik zavrnil zahtevo tožilstva po priporu, je povedala njegova odvetnica Fanny Colin. Bruel – leta 1998 je bil kratek čas tudi svetovni prvak v pokru – je zatrdil, da je nedolžen, in v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da »nikoli ni silil ženske«.

Po izpustitvi iz pripora so zanj odredili sodni nadzor, saj je sodnik zavrnil zahtevo tožilstva po priporu. FOTO: Simon Wohlfahrt/Afp

Med tistimi, ki Bruelu očitajo poskus posilstva, je sedanja direktorica Unifrance, organizacije za promocijo francoskega filma v tujini, Daniela Elstner. Marca ga je uradno obdolžila poskusa posilstva med filmskim festivalom v Mehiki leta 1997, ko je bila 26-letna pripravnica pri Unifrance. Odvetnica Myriam Guedj Benayoun je napovedala vložitev nove ovadbe proti Bruelu zaradi domnevnega poskusa posilstva 19-letnice na glasbenikovem domu leta 2000. Odvetnica Corinne Herrmann pa je sporočila, da sta 27. maja in 3. junija zaradi posilstva proti Bruelu vložili ovadbo še dve ženski. Po poročanju francoskega preiskovalnega medija Mediapart naj bi šlo za nekdanjo lepotno kraljico, ki Bruela bremeni posilstva leta 2008, in fizioterapevtko, ki trdi, da jo je pevec posilil leta 2000. Poleg tega je prejšnji mesec francoska televizijska voditeljica Flavie Flament glasbenika obdolžila, da jo je posilil leta 1991, ko je bila še mladoletna.

Bruel je zadnji francoski zvezdnik, ki se sooča s preiskavo, povezano z gibanjem #MeToo, potem ko so lani filmskemu zvezdniku Gerardu Depardieuju izrekli 18-mesečno pogojno zaporno kazen zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma.