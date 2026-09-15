Imela je komaj 36 let: novi podatki razkrivajo, kaj bi lahko botrovalo smrti znane igralke

Kot poroča TMZ, se preiskovalci skoraj mesec dni po nenadni smrti 36-letne Hayden Panettiere domnevno nagibajo k temu, da je pokojnica pred smrtjo zaužila oksikodon, ki ga je dobila na črnem trgu, pri čemer obstaja sum, da je tableta vsebovala smrtonosni fentanil. Toksikološki izvidi še niso dokončani, zato pristojne službe za zdaj niso uradno potrdile, da je prav to povzročilo njeno smrt. V preiskavo se je vključila tudi ameriška Agencija za boj proti drogam (DEA), njen dolgoletni partner Brian Hickerson pa je govoril s preiskovalci. Po navedbah omenjenega medija je trenutno v središču preiskave oseba, za katero sumijo, da je igralki prodajala zdravila s črnega trga.

Panettierejeva je umrla 16. avgusta v Greenvilleu v Južni Karolini. Reševalci so jo našli nezavestno in v stanju srčnega zastoja. Kljub poskusom oživljanja so jo ob 14.32 razglasili za mrtvo. Obdukcija ni pokazala poškodb, ki bi lahko pojasnile njeno smrt, policija v začetni fazi preiskave ni našla niti znakov nasilja ali drugih sumljivih okoliščin.

Pred kamerami je bila že od otroštva

Hayden je bila ena najbolj prepoznavnih televizijskih igralk svoje generacije, kariero pa je začela že kot deklica. Širšemu občinstvu se je še posebej priljubila z vlogo Claire Bennet, navijačice z nadnaravno sposobnostjo regeneracije, v uspešni seriji Junaki, ki so jo predvajali med letoma 2006 in 2010. Še večji igralski izziv ji je prinesla serija Nashville, v kateri je med letoma 2012 in 2018 igrala country zvezdnico Juliette Barnes. Za to vlogo je bila nominirana za zlati globus, sama je izvajala tudi pesmi iz serije.

Filmsko občinstvo jo pozna še iz filmov Spomin na Titane, Ljubim te, Beth Cooper in franšize Krik. Po nekajletnem premoru od igranja se je vrnila v filmu Krik VI, njena zadnja večja vloga pa je bila v trilerju Mesečnik iz začetka letošnjega leta. V zadnjih letih je odkrito govorila o precej težji plati življenja pod žarometi. V svojih spominih To sem jaz: Spoznanje ( This Is Me: A Reckoning), objavljenih maja letos, je spregovorila o odraščanju kot otroška zvezdnica, težavah z alkoholom in odvisnostjo ter duševnem zdravju. Javno je govorila tudi o poporodni depresiji po rojstvu hčerke Kaye, ki jo je dobila z nekdanjim zaročencem, ukrajinskim boksarjem Vladimirom Kličkom.

Njeno družino je pred komaj tremi leti prizadela še ena tragedija. Haydenin mlajši brat Jansen Panettiere je leta 2023 star 28 let umrl zaradi srčnih zapletov. Njena smrt pri komaj 36 letih je sprožila številne odzive njenih kolegov in oboževalcev. Družina jo je po smrti opisala kot neverjetno svetlobo in silo narave, ki je prinašala veselje vsem, ki so jo poznali, pa tudi milijonom tistih, ki so jo dolga leta spremljali na televizijskih zaslonih.