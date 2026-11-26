Nekaj več kot tri mesece po smrti zvezdnice serije Nashville je bila njena 11-letna hčerka Kaya, ki jo ima z nekdanjim zaročencem Wladimirjem Kličkom, imenovana za edino dedinjo njenega premoženja. To po sodnih dokumentih, ki jih je pridobil E! News, znaša 5.403.000 evrov. Ker Hayden Panettiere ni imela oporoke, je v dokumentih navedeno, da je za seboj pustila 4.515.000 evrov osebnega premoženja in 888.000 evrov nepremičnin. Skupna vrednost zapuščine tako znaša približno 5,4 milijona evrov. Kličko je bil imenovan za začasnega skrbnika hčerinega premoženja. Vložil je tudi zahtevo, da za upraviteljico zapuščine imenujejo davčno in finančno svetovalko Melisso Moskal Bencivengo.

Po smrti igralke je Kličko, ki je bil z njo, sicer z več prekinitvami, v razmerju med letoma 2009 in 2018, zaprosil za začasno skrbništvo nad Kayo. V sodni vlogi z dne 24. septembra je pojasnil, da je bilo njegovo imenovanje za skrbnika hčerke nujno in neizogibno, saj je tako lahko vložil zahtevo za začetek zapuščinskega postopka. »Brez takojšnjega imenovanja obstaja velika verjetnost, da bi se premoženje, ki pripada Haydenini zapuščini, lahko izgubilo, poškodovalo ali zmanjšalo, še preden bi bil imenovan ustrezni osebni zastopnik, ki bi ga lahko zaščitil. To neposredno in negativno vpliva na Kayo, saj je edina dedinja, upravičena do celotne Haydenine zapuščine,« je zapisano v sodni vlogi.

Nekdanji profesionalni boksar je povedal tudi, da je oktobra iz lastnega žepa plačal približno 26.000 evrov za kritje ocenjenih davčnih obveznosti bivše partnerke. S tem je želel preprečiti nepotrebne obresti in dodatne kazni ter se izogniti neposredni finančni škodi za Kayo. Petdesetletnik je v dokumentih navedel, da bo po uradni vzpostavitvi zapuščine pozneje zahteval povračilo tega zneska.

Hayden Panettiere je odkrito govorila o svojih težavah

V letih po rojstvu hčerke je preminula igralka odkrito spregovorila o poporodni depresiji in težavah z odvisnostjo od prepovedanih substanc. Te so jo leta 2018 nazadnje pripeljale do odločitve, da Kličku prepusti polno skrbništvo nad Kayo. »V življenju sem preživljala zares težko obdobje. Vedela sem, da jo moram postaviti na prvo mesto, da bi lahko poiskala pomoč, ki sem jo potrebovala, in postala mama, kakršno je potrebovala,« je igralka julija povedala za revijo Momé.

Ko se je lahko osredotočila na lastno okrevanje, se je njen odnos s Kayo precej poglobil. »Svojo hčerko imam neizmerno rada in zelo sem ponosna na mlado žensko, v katero odrašča. Ves čas se pogovarjava in čutim, da sva si zelo blizu. Je kot moja pomanjšana različica,« je povedala.

Hayden je umrla 16. avgusta v stanovanju v Južni Karolini. Policijska uprava Greenville je 28. oktobra potrdila, da je preiskavo njene smrti zaključila in jo opredelila kot posledico nenamernega prevelikega odmerka. Urad mrliškega oglednika okrožja Greenville je pred tem ugotovil, da je nekdanja zvezdnica serije Junaki umrla zaradi toksičnih učinkov fentanila in še štirih drugih snovi.