Za slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem je večer, ki ga bo želel čim prej pozabiti. Njegovi Los Angeles Lakers so v gosteh proti San Antonio Spurs izgubili s 96:99, po koncu tekme pa je za dodatno razburjenje poskrbel incident ob robu igrišča.

Kot poročajo tuji mediji, se je zapletlo, ko se je Dončić odpravljal proti slačilnici. Ena od navijačic, ki je sedela tik ob igrišču, mu je očitno nekaj dejala, Slovenec pa je v njeno smer vrgel znojni trak. Dončić se je nato obrnil in se vrnil ponj. Trak je s tal pobral moški, ki je sedel ob navijačici, in ga vrnil slovenskemu košarkarju, nato pa ga odrinil. V dogajanje se je nemudoma vmešal Dončićev soigralec Jarred Vanderbilt, posredovali pa so tudi drugi prisotni.

Posnetek nenavadnega incidenta se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Dončić najboljši strelec tekme

Slovenski zvezdnik je sicer v dobrih 38 minutah na parketu dosegel 31 točk, osem podaj in šest skokov. Njegov soigralec Austin Reaves je dodal 21 točk in osem skokov. Jezerniki so v drugi četrtini vodili že za 20 točk, a so domačini v tretji četrtini uprizorili preobrat. Dobili so jo s 30:14 in nato v tesni končnici ohranili prednost.

FOTO: Ronald Cortes Getty Images Via Afp

To je bil tudi prvi medsebojni dvoboj sezone med Dončićem in francoskim zvezdnikom Victorjem Wembanyamo, ki je zbral 25 točk in 16 skokov. Še točko več je prispeval njegov soigralec Stephon Castle, ki je v statistiko vpisal tudi devet podaj in štiri skoke. San Antonio je s šestnajsto zmago v sezoni prevzel vrh zahodne konference, jezerniki pa bodo priložnost za vrnitev na zmagovalne tirnice iskali na naslednjih treh gostovanjih.