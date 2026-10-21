Intimna izpoved transspolne zvezdnice: »Prestala sem operacijo, okrevanje je bilo zelo naporno.«

Ameriška igralka in manekenka Hunter Schafer, ki je zaslovela z vlogo v seriji Evforija, je razkrila doslej neznane podrobnosti iz zasebnega življenja. V intervjuju za revijo Elle je potrdila, da je decembra lani prestala operacijo spremembe spola na genitalnem področju. »Decembra sem imela operacijo. Izkušnja je bila neverjetna in z njo sem zelo zadovoljna,« je povedala igralka, ki je tranzicijo začela že v najstniških letih.

Pojasnila je, da se je dolgo trudila sprejeti svoje telo brez dodatnih kirurških posegov, vendar je sčasoma ugotovila, da si želi spremembe. »Dolgo sem sprejemala tisti del sebe, ki presega tradicionalne spolne okvire. Resnično sem želela poskusiti živeti v svojem prejšnjem telesu, saj sem menila, da je v tem nekaj posebnega in močnega,« je priznala.

Okrevanje po operaciji je bilo naporno, v začetku letošnjega leta pa je morala igralka skoraj povsem omejiti gibanje. Da bi imela dovolj prostora in miru, je najela veliko stanovanje, v katerem so jo med okrevanjem obiskovali družinski člani in prijatelji. »Mislim, da sem smela narediti največ 150 korakov na dan, kar je praktično nič,« se je spominjala.

Že leta opozarja na pravice transspolnih oseb

Hunter Schafer že več let velja za eno vidnejših zagovornic pravic transspolnih oseb v Hollywoodu. Leta 2016 je kot 18-letna srednješolka sodelovala na protestih proti zakonu v ameriški zvezni državi Severna Karolina, ki je transspolnim osebam omejeval uporabo javnih stranišč v skladu z njihovo spolno identiteto. Pozornost javnosti je pritegnila tudi lani, ko je na družbenih omrežjih razkrila, da je v novem potnem listu, kljub temu da je imela več let vpisano žensko oznako spola, znova navedena moška oznaka.

Takrat je pojasnila, da meni, da je sprememba povezana z novimi pravili administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. »Želim poudariti, da se zavedam svojih privilegijev. Sem znana transspolna ženska, belopolta sem, vitka in ustrezam sodobnim lepotnim standardom. Ljudje me dojemajo kot žensko, pa se mi je to vseeno zgodilo,« je povedala. Poudarila je, da oznaka v potnem listu ne more spremeniti njene identitete, lahko pa ji oteži vsakdanje življenje, zlasti med mednarodnimi potovanji in prehajanjem državnih meja.

»To pravzaprav ničesar ne spremeni glede mene ali moje identitete, mi pa otežuje življenje,« je pojasnila. Posebej jo skrbi za druge transspolne osebe, ki bi se zaradi takšnih administrativnih sprememb lahko soočale z dodatnimi težavami. »Transspolne osebe smo čudovite. Nikoli ne bomo nehale obstajati. Sama nikoli ne bom nehala biti transspolna oseba in tega ne more spremeniti niti ena črka v potnem listu,« je sklenila.

Svetovno slavo ji je prinesla serija Evforija

Hunter Schafer je svetovno slavo dosegla z vlogo Jules Vaughn v seriji Evforija, v kateri igra ob Zendayi. Poleg igralske kariere je uspešna tudi v manekenstvu in velja za eno vidnejših predstavnic mlajše generacije hollywoodskih zvezdnikov.