Iranski dron zadel dom brata Novaka Đokovića

Medtem ko je večina družine teniškega velikana Novaka Đokovića na varnem, so v strahu za mlajšega od sinov Đoković. Po poročanju medija Blic sta bila Đorđe Đoković in njegova soproga Saška Đoković dopoldne prisiljena zapustiti svoj luksuzni dom v Dubaju, potem ko je njihovo stavbo zadel domnevno iranski dron. Stanovanje se nahaja v enem najatraktivnejših predelov Dubaja, v bližini najbolj znanih turističnih znamenitosti, in je veljalo za njuno oazo miru, daleč od oči javnosti. O dogodku se zakonca za zdaj še nista javno oglasila. Par naj bi za prestižno nepremičnino odštel približno dva milijona evrov. Poročila sta se leta 2022, leto pozneje pa sta se razveselila sina Aleksandra.

Se bosta primorana vrniti v Srbijo?

»Od začetka zveze pa do danes lokacija, kjer živiva, nikoli ni bila povsem določena. Ves čas se seliva, urejava nove prostore, vendar je najpomembnejše to, da hodiva z roko v roki in se strinjava glede pomembnih življenjskih odločitev. Očitno v meni deluje strelec v horoskopu, zato sem nagnjena k spremembam in imam pustolovski duh, Đole pa si je izbral takšno ženo, ker je tudi njegova narava zelo podobna,« je pred letom za medije o selitvi povedala Saška. Na njene besede se je takrat navezal tudi Đorđe: »Vsaka selitev prinaša velik izziv in odgovornost, tudi ta. Trenutno življenjsko obdobje in poslovne obveznosti so naju pripeljale v Dubaj, česar se zelo veseliva. Lahko rečem, da je to najljubše mesto tako meni kot Saški,« sta povedala mlada starša.

Njun svet pa se je pravkar obrnil na glavo, saj njuno najljubše mesto ni več varno območje za vzgojo štiriletnega sinka Aleksandra. Postajata še dva v dolgi vrsti slavnih in znanih, ki so ostali ujeti v enem izmed najbolj priljubljenih mest na svetu. Med njimi so tudi številni Slovenci, ki so se že oglasili iz vojnega območja.