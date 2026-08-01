Irina Shayk v zvezi z enajst let mlajšim zvezdnikom lige NBA

Štiridesetletna Irina Shayk je novo ljubezen našla v enajst let mlajšemu košarkarskem zvezdniku Devinu Bookerju. Kot poroča revija People, sta se prek prijateljev spoznala pred nekaj meseci, in si, preden Booker začne priprave na novo sezono lige NBA, med poletjem prizadevata skupaj preživeti čim več časa. »Pričakujte, da boste Irino videvali na nekaterih njegovih tekmah. Zelo ji je všeč,« je za revijo povedal vir.

O njuni zvezi se je začelo govoriti pred kratkim, ko so ju skupaj opazili v Hamptonsih, vendar razmerja še nista uradno potrdila. Manekenka je bila pred tem štiri leta v zvezi z igralcem Bradleyjem Cooperjem, s katerim ima hčerko Leo. Leta 2021 so jo za kratek čas povezovali z raperjem Kanyejem Westom, leta 2023 pa z nekdanjim zvezdnikom lige NFL Tomom Bradyjem, s katerim je bila v zvezi manj kot štiri mesece.

Devin Booker, zvezdnik moštva Phoenix Suns, je bil med letoma 2020 in 2022 v razmerju z manekenko Kendall Jenner. V tem času sta se večkrat razšla in ponovno spravila. Kendall je zdaj v zvezi z igralcem Jacobom Elordijem.