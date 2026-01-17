  • Delo d.o.o.
ODZIVI

Iskrena Gwyneth Paltrow: »Od sramu je hotel umreti.«

Igralka je razkrila odzive svojih najbližjih po tem, ko se je v zadnjem filmu pojavila v drznih prizorih.
FOTO: Caroline Brehman/Reuters
FOTO: Caroline Brehman/Reuters
M. Fl.
 17. 1. 2026 | 13:25
2:20
A+A-

Igralka Gwyneth Paltrow je nedavno zaigrala v filmu, v katerem je s kolegom Timothéejem Chalametem uprizorila veliko seksualnih prizorov. Njen 19-letni sin Moses nad tem ni bil prav nič navdušen. Povedala je, ji je bilo žal njenega ubogega sina, ki je ob gledanju teh scen hotel kar umreti. »O, moj bog! Moj ubogi sin,« je igralka zaupala Demi Moore, ki se ji je po projekciji pridružila v pogovoru.

Moses je eden od dveh otrok, ki ju ima Gwyneth z nekdanjim možem Chrisom Martinom. Skupaj imata še 21-letno hčerko Apple. »Si lahko predstavljate, kako mu je bilo, ko je prišel na premiero v Los Angelesu? Hotel je umreti,«  je v smehu dodala zvezdnica. Film Veličastni Marty Timothéeja Chalameta prikazuje vlogi Martyja Mauserja, prodajalca čevljev, ki sanja, da bi v New Yorku petdesetih let prejšnjega stoletja postal najboljši namiznoteniški igralec na svetu. Že oktobra 2024 sta Gwyneth in Timothée, potem ko so ju fotografirali med snemanjem strastnih prizorov v Central Parku, pritegnila veliko pozornosti javnosti.

»Mislim, v tem filmu je res veliko seksa,« je ona pozneje povedala v intervjuju za revijo Vanity Fair. »Veliko, res zelo veliko.« V drugem intervjuju, objavljenem decembra, je podrobneje govorila o snemanju intimnih prizorov, vključno z razlogom, zakaj je v preteklosti zavrnila eno takšnih scen s soigralcem iz filma Velika pričakovanja, Ethanom Hawkom.

Ko je govorila o filmski adaptaciji romana Charlesa Dickensa iz leta 1998, v kateri je igrala s Hawkom, je zaupala, da je režiser Alfonso Cuarón predlagal dodaten vroč prizor, a ga je sama zavrnila. Pomislila sem: »O, moj bog, mojega očeta bo kap,« je povedala igralka, pri čemer je mislila na svojega pokojnega očeta Bruca Paltrowa. Dodala je, da se je takrat dobro zavedala, kako bi se njen oče in dedek odzvala, če bi jo videla v takšnih prizorih, povzema Glossy.rs.

