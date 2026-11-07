Iskrena hči Brucea Willisa in Demi Moore: »Skoraj sem umrla od lakote.«

Najmlajša hčerka hollywoodskih zvezdnikov Brucea Willisa in Demi Moore, Tallulah Willis je na družbenih omrežjih razkrila pretresljive podrobnosti o svojem večletnem boju z motnjami hranjenja in brutalnem spletnem nasilju, ki ga je doživljala. Priznala je, da so jo zlobni in kruti komentarji sledilcev pripeljali na rob smrti.

Potem ko je objavila posnetek zaslona, na katerem je razvidno, kako prebira komentarje pod svojo fotografijo, je odkrito spregovorila o tem, kako uničujoče lahko žaljive besede vplivajo na duševno in telesno zdravje in poudarila, da se številni ne zavedajo, kako resne posledice pustijo žaljiva sporočila na spletu. Kot je pojasnila, jo vsak nov stik s sovraštvom na družbenih omrežjih spomni na najtežje obdobje njenega življenja.

»Ljudje so iskreno šokirani, ko povem, da so me označevali za medicinsko iznakaženo ali nekaj, česar bi se morali bati. Takšnih komentarjev ne berem pogosto, toda ko jih, se spomnim, zakaj sem po vseživljenjskem boju z motnjami hranjenja skoraj umrla od lakote,« je zapisala Tallulah. Med žaljivimi komentarji pod njeno objavo so bila tudi naslednja sporočila: »Operacije res delajo čudeže pri ljudeh«, »Bruce je lepši od tebe«, »Žal mi je, ampak mi prijetna za oči« in »Iz česa nastajajo nočne more«.

Vsak dan znova izbira prijaznost

Kljub bolečini, ki so ji jo povzročili žaljivi komentarji na družbenih omrežjih, je hči slavnega igralskega para poudarila, da se na sovraštvo ne želi odzivati s sovraštvom. Uporabnikom spleta je namenila jasno sporočilo: »Ponosna sem, da vsak dan znova izbiram prijaznost, vendar vam želim pokazati, kako se v nekaterih kotičkih spleta še vedno ravna z nekom, ki je odkrito pokazal svojo ranljivost ter z drugimi delil vzpone in padce. In da bo jasno: še zdaleč nisem nekaj, iz česar nastajajo nočne more. #izberiteprijaznost,« je zapisala.

Podpora moža Justina, družine in oboževalcev

Po čustveni objavi je Tallulah prejela številna sporočila podpore. Med prvimi ji je ljubezen izrazil njen mož, glasbenik Justin Acee, ki ji je sporočil: »Ljubim te, čudovita si.« Tallulah se je poročila avgusta letos. Oglasila se je tudi Lindsey Hartman, ki jo je označila za najlepše dekle, eden od sledilcev pa je zapisal: »Prehodila si dolgo pot, ko bi ljudje le vedeli ... Čudovita si od znotraj in navzven.«

Boj z anoreksijo, izpadanje las in zdravljenje

Tallulah je že v preteklosti odkrito govorila o svojih zdravstvenih težavah. V majski izdaji revije Vogue leta 2023 je razkrila, da se je kar štiri leta spopadala z anoreksijo nervozo. V najtežjih obdobjih bolezni je bilo njeno zdravje tako zelo načeto, da so ji začeli izpadati lasje.

Zaradi resno poslabšanega zdravstvenega stanja je leta 2022 začela zdravljenje v specializirani ustanovi. Svoje izkušnje je delila na družbenih omrežjih, da bi ponudila podporo ljudem, ki se spopadajo s podobnimi težavami. Med gostovanjem v oddaji The Drew Barrymore Show novembra 2023 je spregovorila o razlogih, zaradi katerih se je odločila javno razkriti svojo izkušnjo z anoreksijo. Voditeljici je pojasnila, da so posledice bolezni v nekem trenutku postale zelo očitne tudi na družbenih omrežjih, zaradi česar so bili njeni sledilci na instagramu zaskrbljeni.

»Želela sem spregovoriti o tem, ker sem čutila, da je resnično pomembno, da povem, kako grozljivo in težko je bilo. Ker sem šele na začetku okrevanja, mi je nekoliko nenavadno govoriti o tem, saj ne vem, ali imam o vsem skupaj že povsem izoblikovano mnenje. Preprosto se trudim vsak dan znova,« je takrat povedala Tallulah. S svojo izpovedjo je opozorila na posledice žaljivih komentarjev na spletu, pa tudi na pomen podpore med zdravljenjem in okrevanjem ob motnjah hranjenja.