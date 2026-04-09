Iskrena nekdanja pomočnica Kate Middleton: to jo je najbolj motilo

Natasha Archer je lani po 15 letih delovanja za valižanskega princa in princeso zapustila svojo funkcijo v palači Kensington, sedaj pa je v intervjuju za The Telegraph razkrila, da je bila njena vloga veliko bolj kompleksna, kot je bilo pogosto prikazano v javnosti. V letih službovanja je Archerjeva pogosto veljala za osebo, zaslužno za nekatere najbolj prepoznavne modne izbire Kate Middleton, med katerimi sta tudi modra svilena obleka Jenny Packham, ki jo je princesa nosila, ko je leta 2013 javnosti prvič predstavila princa Georgea, in kreacija Maheen Khan med državnim obiskom Pakistana leta 2019.

Ni šlo le za oblačila

Vendar Natasha poudarja, da njeno delo ni obsegalo zgolj izbire oblačil. »Pogosto sem bila opisana kot stilistka, kar je bilo zame precej frustrirajoče,« je dejala in pojasnila: »Moja vloga je zajemala še veliko drugih stvari … nisem bila klasična stilistka, gledala sem celoto. Tudi administrativno podporo. Mislim, da je to poseben talent, ki ga lahko ponudim določenim ljudem.« Pojasnila je, da je njeno delo vključevalo organizacijo, načrtovanje urnikov, administrativno pomoč, pa tudi osebno podporo članom kraljeve družine, s katerimi je delala. »Preprosto rada pomagam ljudem,« je dejala. »Obstaja veliko ravni podpore, da, formalna, vendar včasih gre zgolj za to, da si tam in nudiš nekomu varen pristan.«

Archerjeva je kariero začela leta 2007 pri vojvodi in vojvodinji Gloucester, nato je prešla v Clarence House, kjer je delala za princa Williama in princa Harryja. Ko je William leta 2010 zaprosil Kate Middleton in je ta uradno postala del kraljeve družine, je začela delati izključno zanju. Februarja je ustanovila lastno luksuzno svetovalno podjetje, ki ga opisuje kot zelo personalizirano storitev za ljudi z izjemno kompleksnimi življenji. Kot je pojasnila, k njej prihajajo stranke z zelo različnimi potrebami: nekdo išče pomoč pri majhni družinski poroki, nekdo pri prvem smučanju, drugi pri pomembnem poslovnem govoru.

»Nekatere ženske so zelo samozavestne, vendar ko gre za oblačila, niso prepričane,« je povedala. Čeprav o letih preživetih ob princu Williamu in princesi Kate govori zadržano, poudarja, da je bilo to obdobje zanjo izjemno pomembno: »Rekla bom le, da je bilo delati zanju izreden privilegij in sta ostala blizu mojega srca. Tam sem stkala neverjetna prijateljstva, in na tiste čase se oziram z veliko hvaležnostjo,« je dodala.