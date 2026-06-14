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Iskrena princesa Charlene o njeni največji bojazni

Odkrito je spregovorila o svoji najpomembnejši življenjski vlogi.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 14. 6. 2026 | 15:00
2:38
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Monaška princesa Charlene redko daje intervjuje, v enem svojih najbolj iskrenih pogovorov doslej pa je med drugim spregovorila o svoji najpomembnejši življenjski vlogi: vlogi mame. Med nedavnim obiskom Madrida je svoje oboževalce razveselila z zelo odkrito pripovedjo, v kateri je poleg kraljevih dolžnosti in ekologije s posebno toplino govorila o materinstvu.

Družina kot zatočišče in prednostna naloga

Čeprav življenje na dvoru prinaša nešteto uradnih obveznosti, princesa ne skriva, da sta njena otroka, prestolonaslednik Jacques in princesa Gabriella, vedno na prvem mestu. Družina zanjo predstavlja temelj, iz katerega črpa moč za vse svoje javne nastope. »Vedno poskrbim, da imam dovolj časa za Jacquesa in Gabriello, da se lahko pravilno razvijata in se doma počutita varno,« je poudarila Charlene ter izpostavila pomen stabilnega družinskega okolja za otroka, ki odraščata pod nenehnim drobnogledom javnosti.

Zavedajoč se pritiska, ki ga prinašata njuna naziva, si prizadeva, da bi bilo njuno otroštvo čim bolj običajno in polno toplih družinskih trenutkov, je povedala za revijo ¡HOLA!. V prostem času družina najraje izbira dejavnosti na prostem, daleč od dvornih protokolov. Posebno pozornost namenja temu, da otroka že od malih nog uči pravih vrednot in spoštljivega odnosa do okolja.

»Uživamo v skupnih dejavnostih, še posebej na prostem. Zdi se mi zelo pomembno, da se že zgodaj povežeta s sredozemskim okoljem in njegovo čudovito naravo,« je pojasnila. Skozi igro in bivanje v naravi dvojčka ne le, da kakovostno preživljata čas z mamo, temveč razvijata tudi okoljsko ozaveščenost in ljubezen do Sredozemlja, ki je princesi, sicer rojeni in odrasli v Afriki, zelo pri srcu.

Skrb zaradi prihodnosti

Dotaknila se je tudi sodobnih izzivov, ki čakajo prihajajoče generacije. Njeno največjo bojazen in hkrati izziv predstavlja svet, ki se pod vplivom tehnologije hitro spreminja. Po njenem mnenju je največji izziv sedanjih in prihodnjih generacij uspešno krmarjenje skozi prehod v svet, ki ga vse bolj oblikujejo umetna inteligenca in druge prelomne tehnologije. Charlene meni, da je pri tem ključno ohraniti človeško dostojanstvo in družbeno povezanost. Prav ti vrednoti vsakodnevno skuša privzgojiti Jacquesu in Gabrielli, saj si prizadeva, da bi odrasla v empatična, odgovorna in čustveno stabilna mlada človeka.

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